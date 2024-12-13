Creador de Vídeos de Comunicación Interna para Equipos Comprometidos

Crea vídeos de comunicación atractivos para la participación de empleados con avatares de IA realistas que mejoran la moral del equipo y simplifican los mensajes.

Crea un vídeo de bienvenida y formación de 90 segundos dirigido a nuevos empleados, utilizando un estilo visual amigable y profesional con un audio claro y alentador. El vídeo debe presentar los valores clave de la empresa y los pasos iniciales, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera atractiva y coherente a lo largo de varios módulos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos para 'actualizaciones de liderazgo', dirigido a todos los empleados de la empresa, con una estética visual profesional y limpia y una locución segura y articulada. Este vídeo se puede generar fácilmente a partir de un guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que los mensajes clave se transmitan de manera precisa y eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos centrado en mejorar la 'participación del equipo' a través de una iniciativa de 'compartición de conocimientos', destinado a equipos de proyectos en todos los departamentos. El estilo visual debe ser moderno y basado en infografías, acompañado de una voz clara y animada. Es crucial asegurar que todos los términos técnicos y puntos importantes sean accesibles para todos utilizando los subtítulos automáticos de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un inspirador vídeo de 30 segundos sobre 'participación de empleados' que destaque sutilmente la 'cultura de la empresa', perfecto para mostrar internamente a todos los miembros del personal. El tono visual debe ser cálido y acogedor con un fondo de música suave y edificante y testimonios genuinos de empleados. Aprovecha las versátiles plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una historia corta pulida y visualmente atractiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Comunicación Interna

Crea vídeos de comunicación interna profesionales e impactantes sin esfuerzo, mejorando la participación de los empleados y simplificando la compartición de conocimientos en tu organización.

1
Step 1
Graba tu Mensaje
Comienza grabando fácilmente tu pantalla, cámara o ambos, haciendo sencillo capturar el contenido importante de comunicación interna en vídeo para los equipos utilizando la grabación de pantalla.
2
Step 2
Personaliza con la Marca
Adapta tu vídeo para alinearlo con la identidad de tu empresa utilizando robustos controles de marca para añadir logotipos, colores y fuentes específicas, asegurando una apariencia y sensación consistentes a través de la personalización de la marca.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora la claridad y el alcance añadiendo subtítulos o leyendas profesionales a tu vídeo, asegurando accesibilidad y participación para todos los empleados con subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta y Comparte de Forma Segura
Finaliza tu vídeo de comunicación interna de alta calidad y expórtalo de forma segura para compartirlo sin problemas a través de tus plataformas y herramientas internas preferidas para compartir de forma segura.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Actualizaciones de Liderazgo Atractivas

Inspira y conecta con tu equipo a través de mensajes de liderazgo personalizados y anuncios de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación interna?

HeyGen agiliza el proceso de producción de vídeos de comunicación interna atractivos utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Esto permite a los equipos de comunicación mejorar la participación de los empleados sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen usarse para vídeos efectivos de incorporación y formación?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen ofrece potentes funciones impulsadas por IA como generación de locuciones y subtítulos, lo que la hace ideal para crear módulos de formación profesionales y consistentes y contenido de compartición de conocimientos que resuene con los empleados.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para vídeos internos?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiendo a los usuarios incorporar logotipos y colores de la empresa en sus vídeos. Esto asegura que todos los vídeos de comunicación interna mantengan una cultura de empresa consistente y profesional, reforzando la identidad de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen apoyar las actualizaciones de liderazgo y la participación del equipo?

HeyGen permite a los líderes entregar comunicación en vídeo convincente de manera eficiente, fomentando una mayor participación del equipo. Con funciones como texto a vídeo, las actualizaciones de liderazgo pueden producirse rápidamente y distribuirse entre los equipos, asegurando mensajes claros y consistentes.

