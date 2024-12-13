Crea un vídeo de bienvenida y formación de 90 segundos dirigido a nuevos empleados, utilizando un estilo visual amigable y profesional con un audio claro y alentador. El vídeo debe presentar los valores clave de la empresa y los pasos iniciales, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera atractiva y coherente a lo largo de varios módulos.

Generar Vídeo