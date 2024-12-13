Generador de Vídeos de Comunicaciones Internas para Mejorar el Compromiso

Crea anuncios de empresa y vídeos de formación impactantes con avatares de AI realistas.

Desarrolla un vídeo de anuncios de la empresa de 45 segundos para todos los empleados, con un estilo visual profesional y optimista, utilizando la marca corporativa y los avatares de AI de HeyGen para transmitir actualizaciones clave de manera atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, mostrando un tono amigable y de apoyo con visuales cálidos y música de fondo, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para establecer una primera impresión positiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos con consejos de formación para el equipo de ventas, adoptando un estilo de audio claro y atractivo con visuales simples y accionables, mejorando la comunicación a través de la generación precisa de voz en off con HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza inspiradora de narración visual de 50 segundos para líderes y jefes de equipo, caracterizada por una estética cinematográfica y visuales impactantes, asegurando una comprensión amplia y accesibilidad con los subtítulos automáticos de HeyGen.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Comunicaciones Internas

Crea sin esfuerzo vídeos de comunicaciones internas atractivos con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, optimizando la entrega de tu mensaje.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de comunicaciones internas. Nuestra tecnología de Texto a Vídeo convierte instantáneamente tus palabras en visuales dinámicos, formando la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu mensaje, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla para tu vídeo.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logos y colores, para asegurar que todos tus vídeos se alineen con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez completado, exporta tu vídeo pulido en el formato de aspecto que prefieras, haciéndolo listo para cualquier plataforma y perfecto para compartir anuncios cruciales de la empresa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Anuncios Inspiradores de la Empresa

.

Transmite mensajes importantes de la empresa y fomenta una cultura positiva con anuncios de vídeo generados por AI visualmente atractivos e inspiradores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicaciones internas?

HeyGen empodera a los equipos para convertirse en un eficiente creador de vídeos de comunicaciones internas utilizando avatares de AI y plantillas personalizables. Esto permite una narración visual fluida que mejora el compromiso en anuncios de empresa y vídeos de formación.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar la marca para vídeos internos?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de comunicaciones internas se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes integrar fácilmente tu logo y colores de marca para mantener la consistencia.

¿Qué características hacen de HeyGen un generador efectivo de vídeos de comunicaciones internas?

Las potentes capacidades de Texto a Vídeo de HeyGen, combinadas con voz en off profesional y una vasta biblioteca musical, lo convierten en un generador de vídeos de comunicaciones internas sin igual. Optimiza todo el proceso de creación de vídeos, desde el guion hasta el vídeo final.

¿HeyGen admite la creación de contenido de vídeo multilingüe para empleados?

Absolutamente, HeyGen puede generar contenido de vídeo con voces en off multilingües y subtítulos, haciendo que tus vídeos de comunicaciones internas sean accesibles para una fuerza laboral global diversa. Esto asegura que todos reciban la información de manera efectiva.

