Aumenta el Compromiso con un Creador de Vídeos de Comunicación Interna
Simplifica la creación de anuncios de empresa y vídeos de formación atractivos. Accede a plantillas de vídeo profesionales para aumentar el compromiso de los empleados al instante.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de anuncio de empresa de 60 segundos para todos los empleados, proporcionando actualizaciones cruciales sobre logros recientes o iniciativas futuras. El tono debe ser profesional y conciso, adhiriéndose estrictamente a las directrices de marca corporativa, con una voz autoritaria pero alentadora. Este creador de vídeos de comunicación interna de AI permite a los usuarios generar fácilmente el contenido utilizando la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion", transformando actualizaciones escritas en mensajes de vídeo pulidos sin esfuerzo.
Diseña un micro-vídeo de formación de 30 segundos dirigido al departamento de ventas, ofreciendo un consejo rápido sobre cómo utilizar una nueva función de CRM. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y altamente informativo, incorporando clips de pantalla compartida para demostrar los pasos, acompañado de una narración clara y música de fondo motivadora. Este enfoque destaca los vídeos de comunicación interna efectivos al emplear la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una entrega de audio consistente y de alta calidad en todos los módulos de formación.
Produce un vídeo de 50 segundos de resumen de compromiso de empleados para los equipos de marketing y recursos humanos, celebrando logros mensuales y éxitos del equipo. El vídeo debe tener una identidad visual pulida y de marca, manteniendo una estética de empresa consistente a lo largo, complementado con música de fondo inspiradora. Utilizando la función de "Plantillas y escenas" de HeyGen, este creador de vídeos facilita la creación de contenido impactante que refuerza la personalización de la marca y aumenta la moral.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Empleados.
Utiliza AI para crear vídeos de formación dinámicos, aumentando el compromiso y mejorando la retención de conocimiento entre los empleados.
Agiliza la Bienvenida y el Desarrollo de Habilidades.
Produce sin esfuerzo módulos de bienvenida completos y cursos de desarrollo de habilidades, asegurando que todos los empleados estén bien informados y sean competentes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación interna?
HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos de comunicación interna de AI, aprovechando las funciones impulsadas por AI para agilizar la producción de vídeos de comunicación interna profesionales. Los usuarios pueden transformar fácilmente texto en vídeo con avatares de AI realistas y diversas voces en off, haciendo de HeyGen una potente plataforma de vídeo AI para mejorar el compromiso de los empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a asegurar la consistencia de la marca en los anuncios de empresa?
Sí, HeyGen asegura una fuerte consistencia de marca para todas tus comunicaciones internas, incluidos los anuncios de empresa. Con opciones robustas de personalización de marca y plantillas de vídeo personalizables, puedes aplicar fácilmente tu logo y colores de marca utilizando los controles de marca de HeyGen para crear vídeos cohesivos y profesionales.
¿Qué tipos de vídeos de comunicación interna puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos de comunicación interna, incluidos vídeos de bienvenida atractivos, vídeos de formación informativos y anuncios de empresa dinámicos. Este versátil creador de vídeos también soporta vídeos explicativos y ayuda a aumentar el compromiso de los empleados en diversas necesidades de comunicación.
¿Ofrece HeyGen funciones como subtítulos, bibliotecas de medios y diferentes proporciones de aspecto?
Absolutamente, HeyGen incluye funciones esenciales como subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad de tus vídeos de comunicación interna. También puedes utilizar el redimensionamiento flexible de proporciones de aspecto y acceder a una biblioteca de medios/soporte de stock integral para producir contenido pulido para cualquier plataforma.