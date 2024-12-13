Generador de Explicadores de Comunicación Interna
Produce rápidamente explicadores de comunicación interna de alta calidad y atractivos convirtiendo cualquier guion en un vídeo con la tecnología de Texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos que explique un nuevo cambio de política a nivel de toda la empresa para todos los empleados. El Explicador de Políticas debe adoptar un estilo visual y auditivo informativo pero accesible, utilizando gráficos claros y una locución concisa generada con HeyGen, asegurando la accesibilidad a través de subtítulos automáticos para una comunicación interna más amplia.
Produce un vídeo interno de 30 segundos que celebre un reciente éxito del equipo, dirigido al equipo específico y a la audiencia más amplia de la empresa para aumentar el compromiso de los empleados. Este vídeo narrativo necesita visuales dinámicos, música de fondo celebratoria, y debe aprovechar las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la rica biblioteca de Medios/stock para resaltar los logros de manera vibrante.
Diseña un vídeo instructivo de 50 segundos para simplificar una nueva herramienta interna compleja para los empleados, enfocándose en una operación fácil de usar. El vídeo requiere un estilo visual moderno, paso a paso, con una locución clara y concisa, optimizado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando que todos puedan comprender fácilmente el nuevo sistema.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y la Integración de Empleados.
Aumenta el compromiso y la retención en los programas de formación de empleados y procesos de integración utilizando vídeos explicativos dinámicos impulsados por IA.
Simplifica Políticas y Procedimientos Complejos.
Crea vídeos explicativos claros y concisos para simplificar políticas, procedimientos y actualizaciones internas complejas para todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de comunicación interna?
El generador de explicadores de IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos de comunicación interna impactantes. Utiliza Texto a vídeo y una operación fácil de usar para producir vídeos explicativos de alta calidad rápidamente, asegurando una fácil creación de contenido para tu equipo.
¿Cuáles son los beneficios de HeyGen para la formación y el compromiso de los empleados?
HeyGen proporciona un eficaz creador de vídeos de comunicación interna para la formación de empleados, explicadores de políticas y anuncios de la empresa. Crea contenido atractivo con avatares de IA y generación de locuciones para mejorar el compromiso de los empleados y los módulos de aprendizaje.
¿Qué características de IA permiten vídeos explicativos de alta calidad con HeyGen?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados, Texto a vídeo y generación de locuciones para crear resultados de calidad profesional para tus vídeos explicativos. Esto permite explicaciones personalizadas y vídeos alineados con la marca sin requerir experiencia previa en creación de vídeos.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos explicativos para la coherencia de la marca?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos de comunicación interna se alineen con la identidad de tu empresa. Incorpora fácilmente tu logotipo y colores para mantener una imagen de marca coherente en todo tu contenido atractivo.