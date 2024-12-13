Generador de Explicadores de Comunicación Interna

Produce rápidamente explicadores de comunicación interna de alta calidad y atractivos convirtiendo cualquier guion en un vídeo con la tecnología de Texto a vídeo.

Crea un vídeo explicativo interno de 45 segundos para nuevos empleados, mostrando los valores fundamentales de la empresa. Este vídeo de formación para empleados debe contar con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través de la información clave con un tono acogedor y profesional y visuales brillantes, utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido sin fisuras.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos que explique un nuevo cambio de política a nivel de toda la empresa para todos los empleados. El Explicador de Políticas debe adoptar un estilo visual y auditivo informativo pero accesible, utilizando gráficos claros y una locución concisa generada con HeyGen, asegurando la accesibilidad a través de subtítulos automáticos para una comunicación interna más amplia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo interno de 30 segundos que celebre un reciente éxito del equipo, dirigido al equipo específico y a la audiencia más amplia de la empresa para aumentar el compromiso de los empleados. Este vídeo narrativo necesita visuales dinámicos, música de fondo celebratoria, y debe aprovechar las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la rica biblioteca de Medios/stock para resaltar los logros de manera vibrante.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 50 segundos para simplificar una nueva herramienta interna compleja para los empleados, enfocándose en una operación fácil de usar. El vídeo requiere un estilo visual moderno, paso a paso, con una locución clara y concisa, optimizado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando que todos puedan comprender fácilmente el nuevo sistema.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicadores de Comunicación Interna

Transforma mensajes internos complejos en vídeos explicativos atractivos rápida y fácilmente, fomentando una mejor comprensión y compromiso en toda tu organización.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu texto o escribe tu mensaje directamente en la plataforma. La capacidad de Texto a vídeo de HeyGen generará automáticamente el contenido base para tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas diseñadas profesionalmente para representar visualmente tu mensaje. Esto asegura que tu comunicación interna sea atractiva y esté alineada con la marca.
3
Step 3
Añade Mejoras
Genera automáticamente una locución de sonido natural a partir de tu guion utilizando la generación de locuciones. También puedes añadir subtítulos para asegurar la accesibilidad y claridad para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza la función de redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas internas. Entrega comunicación interna de alta calidad e impactante con facilidad.

Casos de Uso

Entrega Anuncios de la Empresa Atractivos

Produce rápidamente anuncios en vídeo atractivos para actualizaciones de la empresa, eventos o iniciativas de gestión del cambio, asegurando un amplio alcance y comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de comunicación interna?

El generador de explicadores de IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos de comunicación interna impactantes. Utiliza Texto a vídeo y una operación fácil de usar para producir vídeos explicativos de alta calidad rápidamente, asegurando una fácil creación de contenido para tu equipo.

¿Cuáles son los beneficios de HeyGen para la formación y el compromiso de los empleados?

HeyGen proporciona un eficaz creador de vídeos de comunicación interna para la formación de empleados, explicadores de políticas y anuncios de la empresa. Crea contenido atractivo con avatares de IA y generación de locuciones para mejorar el compromiso de los empleados y los módulos de aprendizaje.

¿Qué características de IA permiten vídeos explicativos de alta calidad con HeyGen?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados, Texto a vídeo y generación de locuciones para crear resultados de calidad profesional para tus vídeos explicativos. Esto permite explicaciones personalizadas y vídeos alineados con la marca sin requerir experiencia previa en creación de vídeos.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos explicativos para la coherencia de la marca?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos de comunicación interna se alineen con la identidad de tu empresa. Incorpora fácilmente tu logotipo y colores para mantener una imagen de marca coherente en todo tu contenido atractivo.

