Creador de Vídeos de Comunicación Interna: AI para Mejorar el Compromiso de los Empleados
Crea vídeos de comunicación interna y de formación corporativa atractivos con una fácil conversión de texto a vídeo.
Produce un vídeo de anuncio de la empresa de 45 segundos para distribución a nivel corporativo, con un mensaje de liderazgo sobre las próximas iniciativas. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con un tono de audio cálido y accesible, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una presencia en pantalla consistente y profesional para vídeos de comunicación interna impactantes.
Diseña un vídeo de incorporación de empleados de 90 segundos específicamente para nuevos contratados, guiándolos a través de los pasos iniciales para usar nuestro portal interno. El estilo visual debe ser acogedor y fácil de seguir, con un tono de audio amigable y alentador, construido utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para mostrar una interfaz fácil de usar desde el primer día.
Elabora un vídeo de 2 minutos para nuestros equipos técnicos, explicando los cambios recientes en la integración de API de nuestra plataforma principal de creación de vídeos. El estilo visual debe ser detallado e instructivo, con una entrega de audio clara y concisa, utilizando eficazmente la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transmitir con precisión información compleja.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Formación Corporativa y Onboarding Eficiente.
Desarrolla y entrega eficientemente más cursos de formación y materiales de onboarding a una base de empleados más amplia con vídeo AI, asegurando un aprendizaje consistente.
Experiencias de Aprendizaje de Empleados Mejoradas.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de empleados e iniciativas de aprendizaje corporativo a través de vídeos interactivos y dinámicos potenciados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para la comunicación interna?
HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos de comunicación interna con AI, simplificando el proceso de producción de vídeos de comunicación interna de alta calidad. Puedes transformar texto en contenido de vídeo atractivo utilizando la avanzada conversión de texto a vídeo y avatares de AI realistas, todo a través de una interfaz fácil de usar.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la coherencia de marca en los vídeos?
HeyGen proporciona robustas características de personalización para mantener la identidad de tu marca en todos los vídeos de comunicación interna. Puedes aprovechar diversas plantillas y escenas, incorporar controles de marca como logotipos y colores, y utilizar una rica biblioteca de medios para crear contenido único y coherente.
¿Puede HeyGen soportar diversos formatos de vídeo y exportaciones para diferentes plataformas?
Como una plataforma versátil de creación de vídeos, HeyGen soporta varios formatos de vídeo y capacidades de redimensionamiento de aspecto para adaptarse a diferentes canales de distribución. Esto asegura que tus vídeos internos, completos con subtítulos/captions generados automáticamente, estén optimizados para cada experiencia de visualización, desde la incorporación de empleados hasta los anuncios de la empresa.
¿Cómo mejoran las características de AI de HeyGen la formación interna y los anuncios?
Las potentes características de AI de HeyGen, incluyendo avatares de AI realistas y generación avanzada de voz en off de AI, mejoran significativamente los vídeos de formación corporativa y los anuncios de la empresa. Estas capacidades te permiten producir contenido profesional y atractivo rápidamente, mejorando la entrega de mensajes y el compromiso de los empleados.