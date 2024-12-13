Creador de Vídeos de Comunicación Interna: AI para Mejorar el Compromiso de los Empleados

Crea vídeos de comunicación interna y de formación corporativa atractivos con una fácil conversión de texto a vídeo.

Crea un vídeo de comunicación interna de 1 minuto detallando la última actualización de software para nuestros vídeos de formación corporativa, dirigido a todos los empleados. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un tono de audio informativo utilizando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una articulación clara de las características y beneficios clave, destacando las nuevas funciones de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de anuncio de la empresa de 45 segundos para distribución a nivel corporativo, con un mensaje de liderazgo sobre las próximas iniciativas. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con un tono de audio cálido y accesible, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una presencia en pantalla consistente y profesional para vídeos de comunicación interna impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de incorporación de empleados de 90 segundos específicamente para nuevos contratados, guiándolos a través de los pasos iniciales para usar nuestro portal interno. El estilo visual debe ser acogedor y fácil de seguir, con un tono de audio amigable y alentador, construido utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para mostrar una interfaz fácil de usar desde el primer día.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de 2 minutos para nuestros equipos técnicos, explicando los cambios recientes en la integración de API de nuestra plataforma principal de creación de vídeos. El estilo visual debe ser detallado e instructivo, con una entrega de audio clara y concisa, utilizando eficazmente la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transmitir con precisión información compleja.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Comunicación Interna

Transforma sin esfuerzo tus comunicaciones internas en vídeos atractivos usando AI, empoderando un mensaje claro y consistente en toda tu organización.

1
Step 1
Crea tu Guion
Transforma fácilmente tu contenido escrito en un vídeo dinámico. Pega tu texto, y nuestra AI lo convertirá en una narrativa visual convincente con texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI realistas para representar tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para alinearse perfectamente con el tono de tu marca.
3
Step 3
Añade Marca y Efectos
Incorpora la identidad de tu empresa utilizando controles de marca como logotipos personalizados y colores de marca. Mejora aún más tu vídeo con música de fondo y transiciones de escena para un acabado profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de comunicación interna de alta calidad. Redimensiona fácilmente para diferentes plataformas y exporta tu creación, lista para compartir con tu equipo para un máximo compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Empresa Impactantes y Vídeos de Cultura

Crea anuncios de empresa atractivos y contenido motivacional que conecte con los empleados, fomentando una cultura interna positiva e informada.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para la comunicación interna?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos de comunicación interna con AI, simplificando el proceso de producción de vídeos de comunicación interna de alta calidad. Puedes transformar texto en contenido de vídeo atractivo utilizando la avanzada conversión de texto a vídeo y avatares de AI realistas, todo a través de una interfaz fácil de usar.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la coherencia de marca en los vídeos?

HeyGen proporciona robustas características de personalización para mantener la identidad de tu marca en todos los vídeos de comunicación interna. Puedes aprovechar diversas plantillas y escenas, incorporar controles de marca como logotipos y colores, y utilizar una rica biblioteca de medios para crear contenido único y coherente.

¿Puede HeyGen soportar diversos formatos de vídeo y exportaciones para diferentes plataformas?

Como una plataforma versátil de creación de vídeos, HeyGen soporta varios formatos de vídeo y capacidades de redimensionamiento de aspecto para adaptarse a diferentes canales de distribución. Esto asegura que tus vídeos internos, completos con subtítulos/captions generados automáticamente, estén optimizados para cada experiencia de visualización, desde la incorporación de empleados hasta los anuncios de la empresa.

¿Cómo mejoran las características de AI de HeyGen la formación interna y los anuncios?

Las potentes características de AI de HeyGen, incluyendo avatares de AI realistas y generación avanzada de voz en off de AI, mejoran significativamente los vídeos de formación corporativa y los anuncios de la empresa. Estas capacidades te permiten producir contenido profesional y atractivo rápidamente, mejorando la entrega de mensajes y el compromiso de los empleados.

