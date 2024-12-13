Crea un vídeo interno de estudio de caso de 1 minuto diseñado para ejecutivos, mostrando cómo nuestro equipo aprovechó una nueva solución técnica. Adopta un estilo visual limpio y profesional con visualizaciones de datos en pantalla y una voz en off clara y autoritaria. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para presentar los hallazgos clave y resaltar la historia de éxito de manera concisa e impactante para la revisión interna y la planificación estratégica como un vídeo de estudio de caso interno.

