Crea un vídeo conciso de 45 segundos para concienciar internamente a todos los empleados, celebrando un reciente hito de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y festivo, con una música de fondo animada que transmita energía positiva. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir los mensajes clave, asegurando una presentación coherente y atractiva de los anuncios de la empresa.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de bienvenida de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, presentándoles los valores fundamentales de la empresa. La estética visual debe ser limpia y profesional, utilizando una generación de voz en off amigable para guiarlos a través de la información esencial. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza pulida e informativa que establezca un tono positivo para su experiencia como empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marca empleadora de 30 segundos dirigido a mostrar la vibrante cultura de la empresa tanto a los equipos internos como a los posibles candidatos. Emplea un estilo visualmente rico y dinámico con transiciones rápidas y una banda sonora inspiradora. Produce esto rápidamente usando la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar mensajes clave sobre trabajo en equipo e innovación en visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación interna de 45 segundos ofreciendo 'consejos profesionales' para una nueva función de software, dirigido a un departamento específico. El enfoque visual debe ser claro e instructivo, con una voz en off calmada y explicativa para asegurar una fácil comprensión. Mejora la accesibilidad y el entendimiento generando automáticamente subtítulos precisos con HeyGen para todos los espectadores.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Concienciación Interna

Produce rápidamente vídeos de concienciación interna impactantes para involucrar a tu equipo, compartir actualizaciones y fomentar un lugar de trabajo conectado con herramientas fáciles de usar.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza introduciendo tu guion de texto o seleccionando una plantilla de vídeo pre-diseñada. Utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para dar vida instantáneamente a tus palabras.
2
Step 2
Elige tus Elementos Visuales y de Audio
Personaliza tu mensaje seleccionando un avatar de AI para presentar tu contenido. Mejora aún más el compromiso aprovechando la capacidad de "Avatares de AI" de HeyGen para representar visualmente tu mensaje.
3
Step 3
Añade Marca y Medios
Refuerza la identidad de tu empresa aplicando el logotipo y los colores de tu marca. Añade fácilmente medios de archivo de la biblioteca completa o sube tus propios recursos, con el soporte extenso de "Biblioteca de medios/soporte de archivo" de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos automáticos para accesibilidad. Luego, exporta tu vídeo de concienciación interna completado, utilizando el robusto "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para adaptarse a cualquier canal de comunicación interna.

Casos de Uso

Entrega Anuncios Internos Atractivos

Crea vídeos de comunicación interna dinámicos e inspiradores para mantener informados a los empleados y fomentar una cultura empresarial positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación interna?

HeyGen actúa como un creador de vídeos intuitivo con AI, permitiéndote producir vídeos de comunicación interna atractivos con facilidad. Aprovecha los avatares de AI y las potentes capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en contenido profesional, incluso sin conocimientos previos de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen usarse para crear diversos vídeos de formación interna y contenido de incorporación?

Absolutamente, HeyGen ofrece capacidades robustas para generar diversos vídeos de formación interna y completos vídeos de incorporación. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables y accede a una rica biblioteca de recursos de vídeo para producir rápidamente vídeos explicativos atractivos para cualquier necesidad corporativa.

¿Qué características de marca ofrece HeyGen para vídeos corporativos?

HeyGen te permite mantener una identidad de marca consistente en todos tus vídeos corporativos con amplios controles de marca. Incorpora fácilmente el logotipo de tu empresa, colores específicos y estilos personalizados para reforzar tu marca empleadora en cada vídeo de concienciación interna.

¿Es HeyGen un software de creación de vídeos accesible para la colaboración en equipo?

Sí, HeyGen está diseñado como un software de creación de vídeos fácil de usar que promueve una colaboración eficiente en equipo. Su interfaz intuitiva y la simplicidad de arrastrar y soltar empoderan a cualquiera para crear vídeos profesionales, eliminando la necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

