Generador de Conciencia Interna: Aumenta el Compromiso de los Empleados

Crea comunicaciones internas atractivas al instante. Nuestro generador de conciencia interna utiliza avatares de IA para entregar mensajes claros y consistentes a tu equipo.

Produce un vídeo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, utilizando un avatar de IA para entregar materiales esenciales de incorporación con un tono acogedor y profesional, asegurando una locución calmada e informativa. Este vídeo sirve como un generador de conciencia interna sobre la cultura de la empresa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una actualización de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados sobre nuevas políticas, enfocándote en un mensaje claro con un tono consistente. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para garantizar precisión y profesionalismo en la entrega.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un anuncio profesional conciso de 60 segundos celebrando un hito de la empresa, dirigido a todos los interesados internos para aumentar el compromiso de los empleados. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y optimista con música de fondo alegre, aprovechando al máximo las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un segmento poderoso de 45 segundos específicamente para los equipos de RRHH y Comunicaciones Internas, destacando los beneficios de ahorro de tiempo de un Generador de Comunicación Interna de IA. El estilo visual debe ser moderno y eficiente, complementado por una locución confiada generada con la función de generación de locuciones de HeyGen para transmitir soluciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Conciencia Interna

Crea fácilmente actualizaciones de vídeo atractivas para tu equipo para mejorar las comunicaciones internas y el compromiso de los empleados utilizando herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje interno. Nuestra plataforma aprovecha el texto a vídeo desde guion para transformar tus palabras en un vídeo dinámico, asegurando que la creación de contenido sea fluida y eficiente para anuncios o actualizaciones importantes.
2
Step 2
Elige tu Agente de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje interno. Esto asegura un tono profesional y consistente en todas tus comunicaciones, haciendo que las actualizaciones sean fiables y claras.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Integra la identidad de tu empresa con nuestros controles de marca, añadiendo logotipos y colores corporativos. Esto ayuda a mantener una experiencia familiar y visualmente atractiva para los empleados mientras refuerza tu mensaje.
4
Step 4
Genera y Compromete
Produce tu vídeo final con una generación de locución convincente y compártelo sin esfuerzo. Los vídeos internos dinámicos impulsados por IA aumentan significativamente el compromiso de los empleados y la conciencia interna en general.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala el Aprendizaje y Desarrollo Interno

.

Desarrolla un mayor volumen de cursos internos atractivos y expande efectivamente el alcance a todos los empleados para iniciativas de aprendizaje continuo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones internas?

HeyGen funciona como un Generador de Comunicación Interna de IA, empoderando a los equipos de RRHH y Comunicaciones Internas para crear vídeos dinámicos de IA. Esto asegura mensajes claros y un tono consistente, aumentando significativamente el compromiso de los empleados y la conciencia interna dentro de la organización.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de conciencia interna?

HeyGen proporciona características robustas para la creación de contenido, incluyendo avatares de IA personalizables, funcionalidad de texto a vídeo desde guion, y generación de locuciones profesionales. Los usuarios también pueden utilizar diversas plantillas y escenas para producir rápidamente anuncios profesionales impactantes y materiales de incorporación de empleados.

¿Cómo ayuda HeyGen a los equipos de RRHH y Comunicaciones Internas a ahorrar tiempo?

HeyGen es una herramienta poderosa que ahorra tiempo a los equipos de RRHH y Comunicaciones Internas al automatizar la generación de contenido en vídeo. Permite escalar eficientemente los esfuerzos de comunicación, transformando actualizaciones de políticas complejas y anuncios rutinarios en formatos de vídeo atractivos sin necesidad de recursos de producción extensos.

¿Puede HeyGen ayudar con las actualizaciones de políticas y materiales de incorporación de empleados?

Sí, HeyGen es perfectamente adecuado para generar anuncios profesionales, actualizaciones de políticas y materiales de incorporación de empleados atractivos. Sus capacidades de agente de vídeo de IA aseguran mensajes claros y mantienen un tono consistente en todo el contenido interno crítico, fomentando una mejor alineación organizacional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo