Creador de Vídeos de Anuncios Internos para Involucrar a Tu Equipo
Genera vídeos de anuncios corporativos impactantes sin esfuerzo con texto a vídeo desde un guion, manteniendo a tu equipo informado y conectado.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo inspirador de 60 segundos destacando a un empleado, celebrando un logro reciente del equipo o una contribución individual, dirigido a todo el equipo de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser cálido y similar a una entrevista, con una narración motivadora y música de fondo suave. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para una entrega clara y subtítulos automáticos para garantizar la accesibilidad para todos los espectadores.
Diseña un vídeo de anuncio corporativo de 30 segundos para reforzar los valores fundamentales de la empresa o compartir una actualización positiva de la cultura, destinado tanto a empleados existentes como a nuevos contratados. El estilo visual debe ser profesional e inspirador, alineado con la marca corporativa, acompañado de música instrumental motivadora. Emplea las diversas plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente el tono e integrar soporte de biblioteca de medios/stock para visuales de alta calidad.
Desarrolla un vídeo atractivo de 30 segundos para anunciar un próximo seminario web interno o evento de equipo, específicamente para un departamento objetivo o equipos multifuncionales. Este vídeo de comunicaciones internas con IA debe presentar un estilo visual dinámico e informativo con gráficos vibrantes y una banda sonora enérgica. Aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas internas e incorpora avatares de IA para un toque personalizado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación y la Incorporación Interna.
Mejora el aprendizaje y la retención de los empleados creando rápidamente vídeos de formación y módulos de incorporación impulsados por IA.
Desarrolla Contenido de Aprendizaje Interno.
Produce sin esfuerzo un mayor volumen de cursos internos de alta calidad y contenido educativo para tus empleados utilizando vídeo con IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de anuncios internos?
HeyGen transforma tus comunicaciones internas en contenido atractivo utilizando una avanzada plataforma de vídeo con IA. Te permite crear vídeos profesionales para anuncios corporativos de manera eficiente, asegurando que tus mensajes resuenen claramente con los empleados.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para elaborar comunicaciones efectivas para empleados?
HeyGen proporciona potentes herramientas creativas como avatares de IA y conversión de texto a vídeo sin interrupciones, permitiéndote generar vídeos internos de alta calidad. También puedes utilizar diversas plantillas de vídeo para producir rápidamente contenido profesional y atractivo para tu equipo.
¿Es fácil producir vídeos internos de alta calidad con HeyGen para diversas actualizaciones de la empresa?
Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos de comunicaciones internas de alta calidad con IA, convirtiéndolo en un creador de vídeos fácil para todas tus actualizaciones de la empresa. Su plataforma intuitiva te permite aplicar la marca y generar vídeos internos profesionales sin esfuerzo.
Además de los anuncios, ¿cómo más puede HeyGen apoyar nuestras necesidades de vídeo interno?
HeyGen va más allá de los vídeos de anuncios de la empresa para apoyar diversas necesidades de vídeo interno, incluyendo vídeos de formación completos y contenido atractivo para la incorporación de empleados. Puedes crear y compartir fácilmente estos vídeos internos en toda tu organización, mejorando la comunicación general.