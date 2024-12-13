Generador de Vídeos de Anuncios Internos para una Comunicación Clara
Crea rápidamente anuncios impactantes para la empresa con nuestra función de texto a vídeo para comunicaciones internas sin problemas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de anuncio de 45 segundos para toda la empresa, presentando una nueva iniciativa corporativa. Emplea un avatar AI de HeyGen para entregar el mensaje, aportando un toque moderno y accesible a la presentación. El estilo visual debe ser vibrante y alentador, acompañado de una voz en off animada y amigable, asegurando una comunicación interna efectiva a través de un vídeo de anuncio corporativo profesional.
Desarrolla un vídeo integral de 2 minutos para la incorporación de empleados nuevos, detallando las políticas y la cultura de la empresa. Estructura el contenido para que sea altamente informativo y acogedor, incorporando subtítulos a través de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los aprendices. La estética visual debe ser limpia y amigable, utilizando animaciones simples y material de archivo relevante, acompañado de una voz en off clara y de apoyo, convirtiéndolo en un excelente ejemplo de un vídeo de formación efectivo.
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos de comunicación interna dirigido a líderes de equipo y gestores de proyectos, mostrando nuevas características colaborativas dentro de nuestra herramienta de gestión de proyectos. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje pulido e impactante. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, usando cortes rápidos y texto en pantalla para resaltar puntos clave, apoyado por una voz en off enérgica y concisa, demostrando el poder de las plantillas de vídeo para mejorar las características de colaboración en equipo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Empleados.
Mejora la retención de conocimiento y el compromiso para vídeos de formación interna y de incorporación utilizando la creación de vídeos impulsada por AI.
Cultiva la Cultura de la Empresa.
Crea vídeos de cultura de empresa convincentes y mensajes motivacionales para inspirar y conectar con tus equipos internos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la AI para una generación de vídeos eficiente?
HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar guiones de texto en vídeos atractivos con Avatares AI realistas y Actores de Voz AI. Esta potente capacidad de Generador de Texto a Vídeo agiliza el proceso de producción, haciendo que los vídeos de alta calidad sean accesibles para todas tus necesidades de comunicación.
¿Qué tipo de vídeos de comunicación interna puede ayudar a producir HeyGen?
HeyGen es un generador ideal de vídeos de anuncios internos, capacitando a los equipos para crear una amplia gama de comunicaciones internas. Produce fácilmente anuncios profesionales de la empresa, vídeos integrales de incorporación de empleados, vídeos de formación atractivos y más para mantener a tu fuerza laboral informada y conectada.
¿Pueden los usuarios personalizar su marca dentro de los vídeos de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece herramientas robustas para personalizar la marca en todos tus vídeos. Puedes integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales utilizando nuestras plantillas de vídeo personalizables para mantener una identidad de marca consistente.
¿Ofrece HeyGen características para la colaboración en equipo en proyectos de vídeo?
Absolutamente, HeyGen está diseñado como una plataforma de vídeo AI integral que incluye características de colaboración en equipo. Esto permite que varios miembros del equipo trabajen juntos en proyectos de vídeo, compartan comentarios y agilicen el flujo de trabajo de creación de contenido de manera eficiente.