Generador de Vídeos de Orientación para Becarios: Simplifica la Incorporación de RRHH
Eleva el compromiso de los becarios y agiliza la formación creando vídeos dinámicos con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
¿Qué tal un vídeo de incorporación de empleados de 60 segundos diseñado para todos los nuevos contratados, explicando las políticas esenciales de la empresa y presentaciones del equipo? El estilo visual y de audio debe ser limpio, informativo y corporativo, utilizando texto a vídeo desde el guion para garantizar precisión y subtítulos/captions para accesibilidad, convirtiéndolo en un vídeo de formación efectivo.
Genera un vídeo promocional convincente de 30 segundos dirigido a profesionales de RRHH y gerentes, ilustrando la eficiencia de un creador de vídeos de incorporación. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, mostrando transiciones rápidas y fluidas de escenas utilizando plantillas y escenas de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para producir rápidamente contenido profesional de compromiso de empleados.
Vamos a crear un impactante vídeo de orientación de 50 segundos para los nuevos becarios, destacando la cultura y los valores de la empresa. El estilo visual debe ser acogedor y personalizado, con transiciones dinámicas y una cálida y acogedora generación de voz en off para crear una fuerte primera impresión. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que el contenido sea versátil en varias plataformas para nuestro generador de vídeos de orientación para becarios.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Programas de Orientación Escalables.
Produce vídeos de orientación para becarios consistentes y de alta calidad de manera eficiente, asegurando que cada nuevo contratado reciba información fundamental completa.
Maximiza el Compromiso y la Retención de Becarios.
Aprovecha la IA para crear vídeos de incorporación dinámicos e interactivos, mejorando significativamente la comprensión y retención de información crítica por parte de los nuevos becarios.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación para becarios?
HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de IA, simplificando la producción de impactantes vídeos de orientación para becarios. Los profesionales de RRHH pueden utilizar sus capacidades de texto a vídeo y diversas plantillas de vídeo para crear rápidamente contenido atractivo para los nuevos contratados, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para una producción eficiente de vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen aprovecha poderosos avatares de IA y sofisticada tecnología de texto a vídeo para acelerar la producción de vídeos de incorporación de empleados. Puedes generar voces en off de IA con sonido natural directamente desde tu guion, asegurando una narración de alta calidad y consistente para todos tus vídeos de formación.
¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de marca para mis vídeos de formación y incorporación de empleados?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa y la paleta de colores en todos tus vídeos de incorporación de empleados. Esto asegura una experiencia de marca profesional y consistente, fomentando un mayor compromiso de los empleados desde el principio.
¿HeyGen admite accesibilidad e integración para el contenido de incorporación de nuevos contratados?
Sí, HeyGen mejora la accesibilidad para los nuevos contratados generando automáticamente subtítulos y captions para todos los vídeos. Aunque HeyGen no tiene capacidades de integración directa con LMS, la plataforma ofrece opciones de exportación fáciles, permitiendo una carga sin problemas a cualquier LMS o plataforma interna para tus vídeos de formación.