Creador de Vídeos para Flujos de Trabajo de Interiores: Diseña Más Rápido, Impresiona Más

Convierte rápidamente tus imágenes en contenido atractivo para redes sociales y presentaciones arquitectónicas impresionantes aprovechando nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion.

529/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para agentes inmobiliarios y comercializadores de propiedades, ilustrando los beneficios técnicos de usar HeyGen para "Marketing de Vídeos Inmobiliarios". Emplea un estilo visual dinámico con transiciones pulidas y música de fondo animada, mientras un "avatar de AI" guía a los espectadores a través del proceso de transformar imágenes estáticas de "Escenificación Virtual" en recorridos de propiedades atractivos, destacando la eficiencia y el impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing que son nuevos en la creación de vídeos, enfatizando el papel de HeyGen como un eficiente "creador de vídeos en línea". El estilo visual debe ser simple y fácil de usar, presentando una guía paso a paso con un tono de audio tranquilizador, demostrando cómo crear rápidamente contenido de calidad profesional utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para agilizar su proceso de producción de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo sofisticado de 1 minuto y 30 segundos para firmas de arquitectura y agencias de diseño, detallando cómo HeyGen apoya presentaciones arquitectónicas de alta calidad. El vídeo debe mantener un estilo visual de alta fidelidad, mostrando detalles intrincados y movimientos de cámara suaves sobre los diseños, acompañado de una característica de "Generación de locución" calmada y autoritaria que explica cómo HeyGen asegura la entrega profesional de activos visuales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Flujos de Trabajo de Interiores

Transforma tus diseños de interiores en vídeos cautivadores con facilidad. Aprovecha la AI para crear presentaciones profesionales y contenido atractivo para redes sociales que realmente destaque.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para presentaciones arquitectónicas. Sube tus imágenes de interiores o aprovecha la capacidad de 'Plantillas y escenas' para iniciar tu proyecto.
2
Step 2
Añade Visuales y Guion
Integra tus imágenes de interiores de alta calidad utilizando el Generador de Imágenes a Vídeo con AI. Mejora tus escenas con elementos adicionales y crea tu guion para una narración dinámica, aprovechando la función de 'Texto a vídeo desde guion'.
3
Step 3
Refina con Voz y Música
Eleva tu vídeo con una narración clara utilizando la función de generación de locución. Ajusta el ritmo y añade música de fondo para complementar perfectamente tu narración visual, asegurando una experiencia atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de flujo de trabajo de interiores. Exporta tu creación en alta definición, preservando la calidad de renderizado para presentaciones arquitectónicas impresionantes. Utiliza 'Redimensionamiento y exportación de proporciones' para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Proyectos

.

Desarrolla testimonios en vídeo y exhibiciones de proyectos convincentes utilizando AI, construyendo confianza y demostrando el valor de tu trabajo de diseño de interiores o arquitectónico.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como Generador de Imágenes a Vídeo con AI y plataforma de texto a vídeo?

HeyGen transforma hábilmente imágenes estáticas en vídeos dinámicos y genera contenido de vídeo directamente desde tus guiones, aprovechando avanzados avatares de AI y una robusta capacidad de texto a vídeo desde guion. Este poderoso creador de vídeos en línea simplifica la creación de contenido para diversas necesidades.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para asegurar la calidad y personalización del vídeo?

HeyGen prioriza la preservación de la calidad de renderizado, permitiendo a los usuarios exportar vídeos en impresionante resolución 4K. Nuestras características de software de edición intuitivo aseguran un flujo de trabajo sin problemas, complementado por una versátil función de generación de locución para audio de calidad profesional.

¿Puede HeyGen crear vídeos profesionales para industrias específicas como bienes raíces o diseño de interiores?

Absolutamente. HeyGen es un ideal Creador de Vídeos para Flujos de Trabajo de Interiores, proporcionando plantillas de vídeo profesionales y un generador de Imágenes a Vídeo con AI perfecto para el Marketing de Vídeos Inmobiliarios. Los usuarios pueden producir rápidamente contenido atractivo para redes sociales y presentaciones arquitectónicas con facilidad.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca y visual en los proyectos de vídeo?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiendo a los usuarios incorporar logotipos y paletas de colores específicas en sus vídeos. Con un amplio soporte de biblioteca de medios y redimensionamiento y exportación de proporciones, HeyGen asegura la coherencia de marca y adaptabilidad para cualquier plataforma.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo