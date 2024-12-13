Creador de Videos de Diseño de Interiores para Visuales Impresionantes

Eleva tus presentaciones de diseño con avatares AI atractivos y visuales dinámicos.

Diseña un video cautivador de 30 segundos que muestre una transformación de puesta en escena virtual, perfecto para agentes inmobiliarios y clientes potenciales. Emplea un estilo visual sofisticado y limpio con una locución profesional, utilizando los extensos "Plantillas y escenas" y "Generación de locuciones" de HeyGen para presentar rápidamente tu portafolio de diseño y resaltar ideas innovadoras de diseño de interiores.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video de marketing atractivo de 45 segundos para destacar tus servicios únicos de diseño de interiores, dirigido a pequeñas empresas y diseñadores freelance. Aprovecha visuales dinámicos, una pista de audio motivadora y un claro llamado a la acción, integrando los "Avatares AI" de HeyGen y "Texto a video desde guion" para crear fácilmente anuncios de video convincentes que aumenten las ventas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video explicativo informativo de 60 segundos que demuestre los principios del Diseño de Interiores Moderno, dirigido a propietarios que buscan inspiración y estudiantes de diseño. Adopta un enfoque visual educativo y calmado con una narración clara y música de fondo suave, utilizando la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen y los "Subtítulos/captions" automatizados para crear un video demo de producto completo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video vibrante de 15 segundos lleno de rápidas ideas de diseño de interiores para seguidores en redes sociales y entusiastas del bricolaje. Utiliza un estilo visual rápido y moderno con música de fondo enérgica y cortes rápidos, aplicando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" y las "Plantillas y escenas" personalizables de HeyGen para crear fácilmente videos de diseño de interiores para compartir instantáneamente en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Diseño de Interiores

Crea videos de diseño de interiores impresionantes sin esfuerzo. Muestra tus proyectos y visión con plantillas profesionales, medios ricos y potentes herramientas de edición.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Video
Selecciona entre una variedad de plantillas de video profesionales y escenas diseñadas para dar vida a tus conceptos de diseño de interiores de manera rápida y eficiente.
2
Step 2
Sube tus Recursos de Diseño
Añade fácilmente imágenes de tus diseños, planos de planta y tableros de inspiración usando la biblioteca de medios/soporte de stock para personalizar tu contenido de video.
3
Step 3
Personaliza con Visuales y Sonido
Mejora tu video con animaciones de texto dinámicas y una narrativa clara usando nuestra función de generación de locuciones, explicando tus elecciones de diseño.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Proyecto
Finaliza tu video de diseño de interiores y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para compartir sin problemas en redes sociales y presentaciones a clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito en Diseño de Interiores

.

Transforma testimonios de clientes en narrativas de video convincentes para generar confianza y resaltar tus proyectos de diseño exitosos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de diseño de interiores atractivos?

HeyGen te permite crear Videos de Diseño de Interiores profesionales usando herramientas intuitivas. Transforma fácilmente tus conceptos de diseño y añade imágenes de tus diseños en presentaciones de video dinámicas para mostrar tu portafolio de diseño y atraer a los clientes.

¿Ofrece HeyGen plantillas de video específicamente para presentaciones de diseño de interiores?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de video ricas adaptadas para el diseño de interiores. Estas plantillas listas para usar te ayudan a producir rápidamente videos de marketing, recorridos virtuales por el hogar o videos demo de productos con facilidad.

¿Puede HeyGen utilizar AI para mejorar mi contenido de video de diseño de interiores?

Absolutamente. HeyGen integra funciones avanzadas de AI como texto a video y generación de locuciones, permitiéndote narrar tus diseños de manera efectiva. Esto ayuda a crear videos explicativos atractivos o incluso presentaciones de Puesta en Escena Virtual de manera eficiente.

¿Cómo puedo mantener la consistencia de marca en mis videos de marketing de diseño de interiores usando HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca sin problemas en todos tus videos de marketing. Esto asegura un aspecto profesional y coherente para tu negocio de diseño de interiores al compartir en redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo