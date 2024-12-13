Creador de Videos de Alineación de Diseño de Interiores para Visuales Impresionantes

Crea recorridos virtuales impresionantes y videos de marketing. Genera fácilmente renders fotorrealistas desde tu guion con nuestra capacidad de Texto a video.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vibrante video de 15 segundos para redes sociales, perfecto para decoradores de hogar DIY, ofreciendo consejos rápidos sobre cómo obtener recomendaciones de diseño personalizadas. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, acompañado de música enérgica y alegre y subtítulos atractivos en pantalla, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para presentar una guía rápida e inspiradora de tu herramienta de diseño de interiores con IA.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video inmersivo de 45 segundos de recorrido virtual para agentes inmobiliarios, guiando a posibles compradores a través de una propiedad utilizando planos detallados en 3D. El estilo visual y de audio debe ser sofisticado y acogedor, con música de fondo calmada y elegante, presentando un avatar de IA de HeyGen para actuar como anfitrión virtual, narrando claramente las características y comodidades clave.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un elegante video de marketing de 60 segundos dirigido a clientes de alto nivel para una firma de diseño de interiores, mostrando los estilos de diseño únicos de la firma y sus capacidades de proyecto a través de impresionantes renders fotorrealistas. El video debe tener una estética visual dinámica y aspiracional, acompañado de música de fondo orquestal o contemporánea refinada, utilizando la generación de locuciones de HeyGen para entregar un mensaje de marca pulido y autoritario.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Alineación de Diseño de Interiores

Transforma sin esfuerzo tus conceptos de diseño de interiores y visuales de puesta en escena virtual en videos atractivos y profesionales para presentaciones, marketing y alineación con clientes.

1
Step 1
Sube Tus Activos de Diseño
Comienza subiendo tus imágenes de alta calidad, renders fotorrealistas o planos de planta en 3D. Utiliza la sólida biblioteca de medios/soporte de stock de la plataforma para mejorar tus visuales y crear un fondo convincente para tus narrativas de diseño.
2
Step 2
Crea Tu Guion de Historia de Diseño
Desarrolla un guion detallado que describa tu visión de diseño de interiores, conceptos de puesta en escena virtual o propuestas para clientes. Este guion formará la base de tu video, aprovechando la función de Texto a video desde guion para transmitir con precisión tu mensaje.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales
Transforma tu guion en una narración de sonido natural con la avanzada generación de locuciones. Elige entre varias voces para que coincidan perfectamente con el tono y estilo de tu proyecto de diseño de interiores, asegurando una comunicación clara y atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Visión
Finaliza tu video con controles de marca precisos, agregando tu logo y esquemas de color preferidos. Luego, exporta tu video en varios formatos de aspecto y resoluciones, dejándolo listo para compartir en redes sociales, sitios web o presentaciones para clientes.

Casos de Uso

Muestra proyectos de diseño y recorridos virtuales

Presenta conceptos de diseño, puesta en escena virtual y propuestas para clientes a través de videos profesionales y atractivos con IA para una comunicación clara e impactante.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis presentaciones de diseño de interiores?

HeyGen actúa como un "creador de videos con IA" que permite a los diseñadores de interiores transformar "renders fotorrealistas" y conceptos de diseño en "videos de marketing" atractivos. Crea fácilmente "recorridos virtuales" y presentaciones dinámicas que muestran varios "estilos de diseño" y "disposiciones de muebles" dentro de tu "portafolio de diseño".

¿Puedo crear videos de marketing profesionales a partir de un guion usando HeyGen?

¡Por supuesto! La capacidad de "Texto a video desde guion" de HeyGen te permite convertir sin esfuerzo contenido escrito en "videos de marketing" y "videos explicativos" pulidos. Combina esto con la avanzada "generación de locuciones" y "Plantillas y escenas" personalizables para anuncios de video impactantes.

¿Ofrece HeyGen controles de marca y avatares de IA para videos empresariales?

Sí, HeyGen proporciona completos "Controles de marca" para integrar sin problemas tu logo y colores de marca, asegurando consistencia en todo tu contenido. Aprovecha los "avatares de IA" realistas para presentar información profesionalmente, ideal para "agentes inmobiliarios" y "diseñadores de interiores" que crean "propuestas para clientes" y "videos para redes sociales".

¿Qué capacidades visuales ofrece HeyGen para mostrar proyectos de diseño?

HeyGen te permite elevar tus visualizaciones de diseño incorporando sin problemas "imágenes de tus diseños" y "renders fotorrealistas". Genera "recorridos virtuales" y "videos de demostración de productos" atractivos para resaltar efectivamente conceptos de "diseño de habitaciones con IA" y presentar "diseños de casas en 3D editables" con impresionante claridad.

