Crea un vídeo de aprendizaje interactivo de 45 segundos dirigido a educadores y estudiantes, mostrando cómo la creación de vídeos educativos con IA puede simplificar temas complejos. Utiliza un estilo visual animado, brillante y amigable, con una voz en off clara y calmada para explicar los conceptos clave. Aprovecha la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para producir contenido atractivo de manera eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo animado de 60 segundos dirigido a estudiantes de K-12, diseñado para introducir nuevos conceptos a través de cuestionarios divertidos. Emplea gráficos en movimiento coloridos y dinámicos, acompañados de música de fondo animada y una voz en off entusiasta para mantener un alto nivel de compromiso. Incorpora los avatares de IA de HeyGen para dar vida a los personajes y guiar a los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para PYMEs y formadores, destacando la eficiencia de un generador de vídeos con IA en la creación de módulos de formación. Este vídeo debe presentar una estética profesional, limpia y moderna, con visuales nítidos y una voz en off segura e informativa. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente un aspecto pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de aprendizaje interactivo de 50 segundos para estudiantes corporativos y universitarios, resumiendo los puntos clave y preparándolos para exámenes personalizados. El estilo visual y de audio debe ser elegante, informativo y visualmente guiado, acompañado de una voz en off amigable y alentadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para producir una narración de alta calidad sin esfuerzo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Aprendizaje Interactivo

Transforma información compleja en experiencias de aprendizaje interactivas y atractivas con IA, haciendo que la educación sea accesible e impactante para los estudiantes.

1
Step 1
Crea tu Guion de Aprendizaje
Comienza escribiendo o pegando tu contenido educativo. Nuestra plataforma utiliza tu texto detallado para iniciar la generación de texto a vídeo desde un guion.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Mejora tu contenido seleccionando visuales dinámicos y eligiendo los avatares de IA perfectos para guiar a tus estudiantes a través del material educativo de IA.
3
Step 3
Añade Voces en Off e Interactividad
Integra audio claro y nítido utilizando la avanzada generación de voces en off, luego enriquece tu vídeo con cuestionarios, exámenes personalizados o resúmenes utilizando voces en off realistas.
4
Step 4
Genera tu Vídeo Educativo
Finaliza tu proyecto utilizando varias plantillas y escenas y exporta tu vídeo educativo de alta calidad en el formato deseado, listo para tus estudiantes a través del creador de vídeos educativos.

Mejorar la Formación Corporativa y la Retención del Aprendizaje

Ofrece vídeos de formación dinámicos e interactivos que aumentan significativamente el compromiso de los empleados y mejoran la retención a largo plazo de información crítica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los educadores a crear materiales de aprendizaje atractivos?

HeyGen empodera a los educadores para producir fácilmente vídeos educativos de alta calidad utilizando tecnología avanzada de IA. Puedes transformar guiones en contenido de vídeo convincente con visuales de IA y voces de IA realistas, haciendo que el proceso de creación de vídeos educativos sea eficiente e impactante para los estudiantes.

¿HeyGen admite la creación de vídeos educativos animados?

Sí, HeyGen es un excelente creador de vídeos educativos animados, permitiendo a los usuarios generar vídeos animados atractivos. Con HeyGen, puedes aprovechar los visuales de IA y las plantillas de vídeo personalizadas para crear contenido dinámico y fácil de personalizar que cautive a los estudiantes.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear contenido de aprendizaje interactivo y atractivo?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de aprendizaje interactivo, permitiendo a los creadores producir contenido que apoya experiencias de aprendizaje atractivas. Puedes elaborar vídeos explicativos y materiales de aprendizaje que, combinados con tu plataforma, faciliten chats interactivos, cuestionarios y exámenes personalizados para los estudiantes.

¿Cómo facilita HeyGen la rápida creación de texto a vídeo para fines educativos?

HeyGen agiliza la creación de texto a vídeo permitiéndote transformar un simple guion en un vídeo educativo pulido. Nuestra plataforma genera automáticamente voces en off de IA realistas y subtítulos precisos, acelerando significativamente la producción de tu contenido de aprendizaje.

