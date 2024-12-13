Generador de Vídeos Explicativos Interactivos: Creación de Vídeos sin Esfuerzo

Transforma tus ideas en vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo. Aprovecha la generación de voz en off de AI para cautivar a tu audiencia y mejorar tu estrategia de marketing.

Diseña un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando un estilo gráfico animado moderno y limpio con una voz en off profesional y animada de AI. Utiliza la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para crear vídeos explicativos sin esfuerzo, transformando texto en narrativas visuales dinámicas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo animado de 60 segundos para profesionales del marketing, empleando una estética visual dinámica y atractiva que incorpore imágenes libres de derechos, complementadas por una voz en off autoritaria y música de fondo. Aprovecha el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para enriquecer tu proyecto y personalizar tu vídeo explicativo con diversos recursos visuales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos para creadores de contenido de e-learning, con un estilo visual brillante e ilustrativo donde interactúan "avatares de AI", acompañado de una voz en off amigable y clara. Este breve vídeo debe simplificar eficazmente temas complejos, utilizando los "avatares de AI" de HeyGen para dar vida a los personajes y mejorar el compromiso en los vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo corporativo de 90 segundos para departamentos de RRHH, presentado con un estilo visual elegante y profesional que abarque diversos estilos de vídeo, y acompañado de una voz en off calmada y tranquilizadora. Asegura la accesibilidad total implementando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para generar automáticamente subtítulos automáticos, haciendo claras las explicaciones de políticas complejas para todos los empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos Interactivos

Transforma tus ideas en vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo con herramientas intuitivas y funciones impulsadas por AI, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo explicativo adecuada o genera un vídeo directamente desde tu guion de texto usando nuestra función de creación de texto a vídeo.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales
Mejora tu vídeo añadiendo avatares de AI y eligiendo de una diversa biblioteca de medios para ilustrar perfectamente tu mensaje.
3
Step 3
Genera Audio Atractivo
Da vida a tu narrativa con nuestro generador de voz de AI, proporcionando opciones de voz en off de AI de alta calidad, y añade automáticamente subtítulos para accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo explicativo interactivo esté completo, expórtalo fácilmente en formato MP4 y compártelo en varias plataformas para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Crea fácilmente vídeos explicativos cortos y cautivadores para redes sociales para transmitir mensajes rápidamente e impulsar la interacción de la audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos únicos y atractivos?

HeyGen es un generador de vídeos explicativos intuitivo que te permite crear vídeos explicativos animados personalizados con facilidad. Aprovecha nuestros diversos estilos de vídeo, extensas plantillas de vídeos explicativos y avatares de AI para crear imágenes hermosas y escenas dinámicas, asegurando que tu contenido destaque.

¿Qué capacidades avanzadas de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen utiliza motores avanzados de AI para transformar tu visión en vídeos profesionales. Puedes generar voces en off de AI realistas a partir de guiones de texto a vídeo, añadir subtítulos automáticamente y elegir entre una amplia gama de avatares de AI para dar vida a tu contenido sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar la marca y los medios dentro de mis proyectos de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores preferidos para mantener la consistencia de la marca en todos tus vídeos. Accede a nuestra rica biblioteca de medios, incluyendo vídeos de stock e imágenes libres de derechos, para personalizar aún más tus proyectos.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos animados?

HeyGen agiliza la producción de vídeos animados con su interfaz fácil de usar y herramientas de arrastrar y soltar. Este editor de vídeo intuitivo hace que sea sencillo añadir texto, música y animaciones, permitiendo una rápida creación de texto a vídeo para todo, desde estrategias de marketing hasta vídeos de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo