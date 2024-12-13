Crea un vídeo tutorial convincente de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas ocupados, ilustrando cómo configurar una integración de software crítica con facilidad. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con un avatar de IA amigable guiando a los espectadores a través de cada paso, acompañado de una voz en off clara y animada. Utiliza los poderosos avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu tutorial, haciendo que los procesos técnicos complejos sean accesibles y atractivos para tu audiencia.

Generar Vídeo