Dirigido a gerentes de recursos humanos y coordinadores de formación, crea un vídeo de 1 minuto que ilustre cómo un "generador de vídeos de formación de incorporación" puede optimizar la "incorporación de empleados". El estilo visual debe ser profesional y limpio, mostrando un avatar de AI explicando las políticas de la empresa, mientras que el audio presenta una voz en off clara y autoritaria. Destaca los "avatares de AI" de HeyGen y la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" para la creación rápida de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para corporaciones globales y desarrolladores de e-learning, imagina un vídeo dinámico de 90 segundos que demuestre cómo lograr "escalabilidad y flexibilidad" en la formación. El estilo visual debe incorporar gráficos de mapas mundiales y representaciones de avatares diversos hablando múltiples idiomas, respaldado por una voz en off conversacional y multilingüe. Enfatiza la "Generación de voz en off" de HeyGen y los "Subtítulos/captions" para proporcionar "Soporte multilingüe" para diversas audiencias.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en L&D que muestre el poder de "experiencias de formación personalizadas" y un "viaje de aprendizaje personalizado". El estilo visual debe ser brillante e ilustrativo, demostrando cómo adaptar el contenido usando varios "Plantillas y escenas". El audio debe mantener un tono alegre y amigable, explicando cómo los "Plantillas y escenas" y "avatares de AI" de HeyGen pueden ayudar a crear rutas de aprendizaje únicas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 45 segundos dirigido a innovadores tecnológicos y educadores ocupados, centrándose en la "eficiencia" de transformar texto en contenido de vídeo atractivo para "accesibilidad bajo demanda". El estilo visual necesita ser moderno y rápido, demostrando claramente el proceso rápido desde el guion hasta el vídeo terminado. Una voz en off enérgica y precisa acompañará los visuales, destacando las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" y "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para un despliegue rápido en plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación de Incorporación

Optimiza tu proceso de incorporación de clientes con vídeos de formación atractivos y profesionales, creados sin esfuerzo con AI.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Formación
Comienza pegando tu guion de formación o eligiendo una plantilla profesional. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo usando Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu material de formación, asegurando una presencia en pantalla consistente y profesional para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con controles de Marca personalizados (logotipo, colores) e integra medios de apoyo para crear experiencias de formación pulidas y personalizadas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación de incorporación seleccionando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones deseadas y expórtalo sin esfuerzo para una integración perfecta en tu sistema de gestión de aprendizaje o plataforma de compartición, asegurando accesibilidad bajo demanda.

Casos de Uso

Inspira a los Nuevos Empleados con Contenido Motivacional

Incorpora vídeos generados por AI inspiradores en la formación de incorporación para motivar a los nuevos empleados y transmitir efectivamente la visión y los valores de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo convierte HeyGen texto en vídeos de AI atractivos?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de **generador de vídeos de AI** para transformar guiones escritos en dinámicos **vídeos de AI**. Simplemente introduces tu texto, y HeyGen genera **avatares de AI** que entregan el contenido con **sincronización labial** realista y un **Generador de Voz AI**, convirtiendo eficientemente tu **texto en vídeo** con un esfuerzo mínimo.

¿Puede HeyGen proporcionar soporte multilingüe para vídeos de formación?

Sí, HeyGen está diseñado para ofrecer un **Soporte Multilingüe** completo, lo que lo hace ideal para **vídeos de formación** globales y **cursos de vídeo de AI**. Puedes añadir fácilmente **subtítulos** en varios idiomas y generar diversas voces en off, asegurando que tu contenido sea accesible e impactante en todo el mundo.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para personalizar la marca de los vídeos?

HeyGen proporciona sólidos **controles de marca** para personalizar completamente tus **vídeos de AI**, asegurando la consistencia de la marca. Puedes aplicar fácilmente el logotipo de tu empresa, paletas de colores específicas y utilizar varias **plantillas** para mantener un aspecto profesional y reconocible en todo tu contenido de vídeo.

¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de incorporación profesionales?

Absolutamente. HeyGen actúa como un intuitivo **generador de vídeos de formación de incorporación**, simplificando significativamente la producción de **vídeos de formación** de alta calidad. Con su interfaz fácil de usar y capacidades de AI, puedes crear contenido atractivo de manera eficiente, mejorando tu **experiencia de aprendizaje** y reduciendo el tiempo de producción.

