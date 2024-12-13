Crea un vídeo informativo conciso de 30 segundos para potenciales clientes que buscan conocimientos básicos sobre seguros, utilizando las funciones de texto a vídeo y generación de voz en off de HeyGen para explicar "¿Qué es el seguro de responsabilidad civil?" en un estilo de audio amigable e informativo con visuales limpios y explicativos, aprovechando el poder de un generador de vídeos de seguros para ventas efectivas de seguros.

Generar Vídeo