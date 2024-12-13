Imagina un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a nuevos agentes de seguros, diseñado para simplificar conceptos complejos de seguros como la responsabilidad civil o la cobertura de propiedad. Su estilo visual debe ser limpio y profesional, con gráficos animados atractivos, complementado por una voz en off amigable y clara. Este vídeo aprovecharía la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente el contenido de formación y su generación de voz en off para una narración consistente, asegurando un aprendizaje eficiente para los empleados.

