Crea un vídeo explicativo de 45 segundos diseñado para nuevos titulares de pólizas de seguro, detallando claramente los beneficios de su cobertura seleccionada y los pasos para presentar una reclamación. El estilo visual debe ser amigable y profesional, utilizando gráficos animados para simplificar las explicaciones complejas de las pólizas, mientras que el audio se mantiene calmado e informativo. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, fomentando la confianza y un compromiso personalizado con el cliente desde el principio.

