Crea un vídeo personalizado de 60 segundos para los asegurados, entregando su informe anual de seguros o una actualización de reclamaciones con un estilo visual y de audio cálido, amigable y profesional. Utilizando los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off, este "vídeo de seguros personalizado" tiene como objetivo hacer que la información compleja sea atractiva y fácil de digerir, mejorando la comprensión y satisfacción del cliente.

