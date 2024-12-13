Crea un vídeo de bienvenida personalizado de 45 segundos para nuevos titulares de pólizas de seguro, con un avatar de IA atractivo que les dé la bienvenida a la familia y explique los pasos iniciales. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando colores suaves y gráficos amigables, complementado con una voz en off tranquilizadora. Utiliza los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una experiencia superior al cliente.

