Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a propietarios de agencias de seguros y gerentes de marketing, demostrando cómo el generador de vídeos AI de HeyGen transforma conceptos complejos de seguros en explicaciones claras. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando animaciones de texto dinámicas y una estética limpia, complementado por una voz en off enérgica y autoritaria. Destaca la eficiencia de generar vídeos completos a partir de un guion simple usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, con avatares AI profesionales.

Generar Vídeo