Creador de Vídeos Dirigidos por Instructores: Crea Formación Atractiva Fácilmente
Transforma tus guiones en vídeos educativos dinámicos sin esfuerzo usando los poderosos avatares de AI de HeyGen para todas tus necesidades de formación.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Muestra en un vídeo de 90 segundos cómo los equipos de L&D pueden crear eficientemente vídeos de formación técnica aprovechando la robusta función de Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y claridad. El estilo visual debe ser demostrativo, con capturas de pantalla claras y superposiciones de texto concisas, complementado por una voz en off precisa y explicativa que asegure que los detalles técnicos críticos sean fácilmente comprendidos por la audiencia.
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos dirigido a creadores de cursos en línea que buscan expandir su alcance global, destacando la facilidad de generar vídeos multilingües a través de la avanzada generación de Voz en off de HeyGen. El vídeo debe presentar visuales atractivos e inclusivos a nivel global y tonos de voz en off variados, mostrando transiciones de idioma sin problemas para demostrar el amplio soporte de la plataforma para audiencias diversas.
Diseña un vídeo explicativo convincente de 45 segundos para creadores de contenido educativo, ilustrando cómo un creador de vídeos educativos puede producir rápidamente contenido visualmente rico usando el extenso soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen y Plantillas y escenas flexibles. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos y diverso metraje de stock, respaldado por una pista de audio animada e informativa que transmita eficiencia y libertad creativa a la audiencia.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Creación de Cursos y el Alcance Global.
Empodera a los instructores para crear eficientemente más contenido educativo, alcanzando a diversos estudiantes en todo el mundo y ampliando su impacto.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación dinámicos, aumentando significativamente el compromiso de los estudiantes y mejorando la retención del conocimiento en todos los programas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen apoyar la creación de contenido educativo atractivo?
HeyGen empodera a los creadores de cursos en línea y a los equipos de L&D para producir vídeos de formación de alta calidad y contenido de creador de vídeos educativos usando avatares de AI y tecnología avanzada de texto a vídeo AI. Esto permite una grabación y entrega de lecciones eficiente, convirtiéndolo en un creador de vídeos dirigido por instructores ideal.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para generar avatares y voces de AI?
HeyGen proporciona robustos avatares de AI que pueden entregar tu guion con generación de voz en off natural, transformando texto en vídeo con facilidad. Los usuarios pueden seleccionar entre una diversa gama de avatares y voces de AI, asegurando una presentación profesional para cualquier vídeo educativo o de formación.
¿Cómo facilita HeyGen la edición y producción de vídeos eficiente para los equipos de L&D?
HeyGen agiliza la producción de vídeos para los equipos de L&D con características de software de edición de vídeo fáciles de usar, incluyendo plantillas y un soporte integral de biblioteca de medios/stock. Esto permite la creación rápida de vídeos de formación pulidos, permitiendo a los equipos centrarse en el contenido en lugar de en la producción compleja.
¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües para una audiencia global?
Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües a través de capacidades avanzadas de generación de voz en off y subtítulos automáticos. Esto permite a los creadores de cursos llegar efectivamente a una audiencia global diversa con contenido educativo localizado.