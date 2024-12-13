Generador de Vídeos Liderados por Instructores: IA para Cursos Atractivos

Potencia tu enseñanza con un generador de vídeos con IA. Crea vídeos educativos atractivos sin esfuerzo con los avatares de IA de HeyGen.

Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de vídeos con IA puede simplificar sus esfuerzos de marketing. El estilo visual debe ser brillante y moderno, utilizando cortes rápidos y gráficos atractivos, complementado por una voz en off animada y segura. Destaca la facilidad de transformar ideas en contenido convincente utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, demostrando cómo generar vídeos profesionales a partir de texto simple, aprovechando eficazmente el Texto a Vídeo con IA para ahorrar tiempo y recursos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo profesional de 60 segundos dirigido a creadores de cursos en línea, demostrando el poder de un generador de vídeos liderados por instructores para crear módulos de aprendizaje de alta calidad. Emplea un estilo visual limpio con animaciones sutiles y una voz calmada e informativa, enfocándote en transmitir información compleja de manera clara. Muestra la función de avatares de IA de HeyGen para ilustrar cómo los instructores personalizados pueden mejorar el compromiso de los estudiantes en vídeos instructivos sin necesidad de una cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación corporativa atractivo de 30 segundos diseñado para departamentos de RRHH y formación, enfatizando la eficiencia de producir vídeos de formación impactantes. El estilo visual debe ser profesional pero accesible, con una voz amigable y tranquilizadora guiando la narrativa. Destaca la función de generación de voz en off de HeyGen, demostrando cómo añadir voces en off de alta calidad para asegurar claridad y consistencia en todas las comunicaciones internas, haciendo que los procedimientos complejos sean fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo creativo de 45 segundos para educadores de K-12, promocionando HeyGen como el creador definitivo de vídeos educativos. La narrativa visual debe ser vibrante e imaginativa, con elementos animados y una banda sonora inspiradora para mantener el interés. Utiliza el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido visualmente atractivo, ilustrando cómo los visuales dinámicos y la música de fondo cuidadosamente elegida pueden transformar lecciones estándar en experiencias educativas cautivadoras.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Liderados por Instructores

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en vídeos instructivos atractivos y profesionales utilizando avatares de IA y tecnología avanzada de texto a vídeo.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar
Comienza pegando tu guion de formación en la plataforma. Luego, elige de una diversa biblioteca de "avatares de IA" realistas para ser tu instructor en pantalla, estableciendo el escenario para tu vídeo.
2
Step 2
Genera Voces en Off y Refina el Contenido
Aprovecha la avanzada "IA de Texto a Vídeo" para convertir automáticamente tu guion en voces en off de sonido natural. Ajusta el ritmo, el énfasis y la pronunciación para que coincidan perfectamente con tu tono instructivo.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y de Marca
Mejora tu vídeo incorporando visuales relevantes, grabaciones de pantalla o medios de nuestra biblioteca. Aplica los "Controles de Marca" de tu marca como logotipos y colores para mantener un aspecto profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo Final
Una vez que tu vídeo instructivo esté completo, "Expórtalo" en el formato de aspecto y resolución deseados. Luego, puedes compartirlo fácilmente en plataformas como YouTube o tu LMS, alcanzando efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados, como los temas médicos, en vídeos instructivos fácilmente comprensibles, mejorando la comprensión y los resultados educativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos instructivos con IA?

El potente generador de vídeos con IA de HeyGen transforma tus guiones en vídeos instructivos dinámicos utilizando avatares humanos de IA realistas y voces en off de alta calidad. Esto simplifica significativamente la creación de contenido educativo convincente.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen un generador de vídeos liderados por instructores ideal?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de formación y contenido educativo atractivos con avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad. Funciona como un generador de vídeos liderados por instructores integral, eliminando la necesidad de configuraciones de estudio complejas.

¿HeyGen admite opciones multilingües para creadores de vídeos educativos?

Absolutamente. HeyGen admite la creación de vídeos educativos en más de 140 idiomas, ofreciendo subtítulos multilingües robustos y generación de voces en off profesionales para asegurar que tu contenido llegue a una audiencia global de manera efectiva.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos generados por IA a partir de texto?

HeyGen simplifica la generación de vídeos con IA convirtiendo eficientemente texto en vídeo, completo con plantillas personalizables y controles de marca. Esto te permite producir rápidamente vídeos instructivos profesionales sin una carga de producción extensa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo