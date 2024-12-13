Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de vídeos con IA puede simplificar sus esfuerzos de marketing. El estilo visual debe ser brillante y moderno, utilizando cortes rápidos y gráficos atractivos, complementado por una voz en off animada y segura. Destaca la facilidad de transformar ideas en contenido convincente utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, demostrando cómo generar vídeos profesionales a partir de texto simple, aprovechando eficazmente el Texto a Vídeo con IA para ahorrar tiempo y recursos.

Generar Vídeo