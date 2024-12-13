Creador de Vídeos de Formación Dirigida por Instructores para Cursos Atractivos
Crea vídeos de formación profesional para equipos de L&D al instante con potentes avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para equipos de L&D, demostrando una nueva función en tu sistema CRM interno. El estilo visual debe ser una grabación de pantalla clara con destacados prominentes, complementada por una locución precisa y subtítulos esenciales para la accesibilidad. Utiliza la generación de locuciones de HeyGen para articular claramente cada paso, haciendo que la formación técnica sea fácilmente comprensible para todos los miembros del equipo.
Produce un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a involucrar a los empleados con una próxima sesión de formación dirigida por un instructor. El vídeo debe emplear transiciones dinámicas y material de archivo profesional de la biblioteca de medios de HeyGen, acompañado de una banda sonora motivacional y animada. El objetivo es crear entusiasmo en torno a los vídeos de formación, utilizando plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para captar la atención de manera rápida y efectiva.
Desarrolla un vídeo nítido de 50 segundos para colegas de la industria, compartiendo un consejo rápido sobre las mejores prácticas de gestión de proyectos. La presentación visual debe ser moderna y de estilo infográfico con superposiciones de texto claras, acompañada de una voz de IA segura y articulada que entregue el contenido. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu consejo escrito en una pieza de conocimiento pulida e impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía tu Oferta de Cursos.
Produce una gama más amplia de contenido educativo y vídeos de formación, permitiéndote llegar a una audiencia global de aprendices con facilidad.
Mejora el Compromiso del Aprendiz.
Aprovecha los vídeos generados por IA para hacer que la formación dirigida por instructores sea más interactiva y memorable, mejorando significativamente el compromiso y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen elevar el compromiso visual del contenido educativo?
HeyGen te permite crear vídeos de formación cautivadores utilizando avatares de IA realistas y presentaciones animadas, transformando el contenido educativo estándar en experiencias de aprendizaje dinámicas. Aprovecha nuestras plantillas personalizables y el creador de personajes para elaborar vídeos explicativos visualmente impresionantes que realmente resuenen con tu audiencia.
¿Qué hace de HeyGen un eficiente creador de vídeos de formación dirigida por instructores?
HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación convirtiendo texto en vídeo rápidamente con locuciones de IA y una vasta biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para crear vídeos instructivos de alta calidad, convirtiéndolo en una herramienta ideal de creación de vídeos para equipos de L&D.
¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de L&D en la creación de vídeos de formación multilingües?
HeyGen empodera a los equipos de L&D para alcanzar una audiencia global con sus avanzadas traducciones de IA y opciones multilingües para locuciones y subtítulos. Esto asegura que tus vídeos de formación para empleados y formación técnica sean accesibles e impactantes en todo el mundo, rompiendo las barreras del idioma para tu contenido educativo.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca de vídeos de formación?
HeyGen proporciona una amplia personalización al alcance de tu mano, incluyendo controles de marca robustos para incorporar sin problemas tu logotipo, colores y superposiciones de texto directamente en los vídeos de formación. También puedes utilizar nuestras plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para mantener la coherencia de la marca en todos tus proyectos de creación de vídeos educativos.