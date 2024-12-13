Generador de Vídeos de Formación Dirigida por Instructores: Potencia el Aprendizaje
Transforma rápidamente tus guiones en vídeos de formación profesionales y atractivos con la tecnología de Texto a vídeo de última generación, perfecta para equipos de L&D.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo convincente de 45 segundos diseñado para educadores o creadores de cursos en línea, demostrando un concepto científico complejo. El estilo visual y de audio debe ser moderno, brillante e instructivo, entregado con una voz amigable y articulada. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido sin esfuerzo y añade Subtítulos/captions claros para mejorar la accesibilidad para diversos estudiantes.
Desarrolla un vídeo de incorporación de empleados de 1 minuto, dirigido a profesionales de RRHH y especialistas en incorporación, explicando actualizaciones de políticas de la empresa. Este vídeo requiere un estilo visual corporativo y tranquilizador con énfasis en la claridad y accesibilidad, complementado por una voz calmada y orientadora. Convierte los recursos de texto existentes en una experiencia visual atractiva utilizando la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen y personaliza los avatares de AI para representar tu marca con un aspecto pulido.
Produce un vídeo de formación integral de 2 minutos para gerentes de formación global, demostrando características de productos en varios idiomas. El vídeo debe presentar un estilo dinámico, inclusivo y visualmente diverso, mostrando sin problemas diferentes idiomas con una voz en off enérgica y clara. Emplea los avanzados avatares de AI de HeyGen y la potente generación de voz en off para crear vídeos multilingües sin esfuerzo, asegurando una calidad consistente en todas las versiones para una audiencia mundial.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aprovecha los avatares de AI para crear vídeos de formación dirigida por instructores dinámicos que aumentan significativamente el compromiso y la retención de los estudiantes para todo el contenido educativo.
Escala la Producción de Cursos a Nivel Global.
Produce rápidamente numerosos vídeos educativos de alta calidad, permitiendo a los equipos de L&D expandir la oferta de cursos y llegar a una audiencia global con vídeos multilingües.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de Avatares de AI para vídeos de formación?
HeyGen permite a los usuarios generar fácilmente Avatares de AI realistas que pueden entregar contenido de vídeo de formación dirigida por instructores directamente desde texto. Sus avanzadas capacidades de Texto a vídeo agilizan el proceso, transformando guiones en vídeos educativos profesionales sin producción compleja.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad e integración de vídeos?
HeyGen incluye características robustas como la generación automática de subtítulos y la generación avanzada de voz en off para mejorar la accesibilidad para todos los estudiantes. Los vídeos creados con HeyGen también pueden integrarse sin problemas en varias plataformas LMS, simplificando la distribución para la incorporación de empleados y otros programas de formación.
¿Puede HeyGen soportar diversas necesidades de contenido con su creador de vídeos educativos?
Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y soporta vídeos multilingües, lo que lo convierte en un creador de vídeos educativos ideal para equipos de L&D. Esta flexibilidad permite la creación de contenido educativo atractivo y accesible a nivel global con personalización de marca.
¿Cómo pueden los equipos de L&D aprovechar HeyGen para una incorporación eficiente de empleados?
HeyGen proporciona a los equipos de L&D herramientas poderosas para crear contenido de incorporación de empleados e educativo impactante rápidamente. Con plantillas personalizables y opciones de personalización de marca, HeyGen asegura vídeos de formación consistentes y profesionales que son tanto atractivos como eficientes.