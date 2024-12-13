Tu Generador de Vídeos Instruccionales con IA para Contenido de Aprendizaje Rápido

Transforma sin esfuerzo indicaciones de texto en vídeos de formación profesional con avatares de IA realistas.

Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando un producto innovador. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con una voz en off animada y atractiva, y debe utilizar la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente el texto de marketing en una narrativa convincente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a educadores, explicando una nueva herramienta de enseñanza en línea. Este vídeo debe contar con un avatar de IA amigable y accesible, con subtítulos claros, empleando las capacidades de "Avatares de IA" y "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad y el compromiso de una audiencia de aprendizaje diversa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación de empleados de 90 segundos para equipos de L&D, cubriendo directrices esenciales de cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser autoritario e informativo, aprovechando las extensas "Plantillas y escenas" y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para crear una experiencia de aprendizaje pulida y estandarizada.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos para redes sociales, destacando una tendencia reciente. Este vídeo animado debe ser visualmente rico y llamativo, optimizado para varias plataformas utilizando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen y una "Generación de voz en off" de alta calidad para captar la atención inmediata.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Instruccionales

Transforma rápidamente tu texto en vídeos instruccionales atractivos. Crea contenido de formación convincente, vídeos educativos y vídeos explicativos con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Pega tu texto instructivo o sube un guion para aprovechar el generador de texto a vídeo, formando la base de tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA o plantillas profesionales para representar visualmente tu información y captar eficazmente a tu audiencia.
3
Step 3
Añade Voces en Off Realistas
Mejora tu vídeo añadiendo voces en off realistas generadas directamente desde tu guion, asegurando una narración clara y profesional para tus vídeos de formación.
4
Step 4
Genera y Exporta
Finaliza tu vídeo educativo, luego genéralo y expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto, listo para un impacto compartido en tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados, como temas médicos, en vídeos explicativos claros y digeribles usando la generación de texto a vídeo para un aprendizaje mejorado.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos educativos?

HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos educativos, utilizando avatares de IA y voces de IA realistas para transformar indicaciones de texto en lecciones en vídeo atractivas. Su plataforma intuitiva y plantillas personalizables simplifican la producción de vídeos instructivos de alta calidad.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta poderosa para generar vídeos de formación?

HeyGen es ideal para equipos de L&D que necesitan producir vídeos de formación y vídeos explicativos de manera eficiente. Ofrece características como voces en off de IA, subtítulos generados automáticamente y controles de marca personalizados para asegurar contenido de formación de empleados claro y profesional.

¿Puede HeyGen crear varios tipos de contenido de vídeo creativo?

Absolutamente, HeyGen funciona como un generador de vídeos de IA versátil, capaz de producir diverso contenido de vídeo creativo, desde vídeos promocionales para redes sociales hasta vídeos animados. Los usuarios pueden personalizar sus vídeos utilizando una rica biblioteca de medios de stock y plantillas predefinidas.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para los usuarios?

HeyGen simplifica la creación de vídeos convirtiendo texto en vídeo usando avatares de IA y voces de IA realistas, eliminando pasos de producción complejos. Sus herramientas de edición de vídeo fáciles de usar, incluyendo subtitulado automático y redimensionamiento de relación de aspecto, hacen que la creación de vídeos profesionales sea accesible y eficiente.

