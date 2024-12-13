Creador de Vídeos Empresariales Instructivos: Potencia el Aprendizaje y la Participación
Genera rápidamente vídeos de formación y explicativos atractivos utilizando nuestra función de texto a vídeo desde un guion, haciendo que los temas complejos sean claros.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido al personal de soporte técnico, detallando un nuevo protocolo de resolución de problemas de software. Emplea un estilo visual limpio y técnico, combinando grabaciones de pantalla con superposiciones animadas concisas, y asegura una voz en off precisa y calmada. Este vídeo debe mostrar la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion, asegurando que todos los pasos se transmitan con precisión.
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos para gestores de proyectos, describiendo las mejores prácticas para la implementación de un flujo de trabajo ágil. La estética debe ser dinámica e informativa, utilizando una variedad de plantillas y escenas para ilustrar conceptos complejos, apoyados por un estilo de audio seguro y alentador. Enfatiza cómo las plantillas y escenas de HeyGen facilitan la creación de módulos de aprendizaje profesionales.
Crea un vídeo de marketing interno de 45 segundos para equipos de ventas, anunciando una nueva característica del producto con beneficios clave. La presentación visual debe ser de alta calidad e impactante, incorporando gráficos vibrantes y un tono de audio persuasivo. Demuestra la adaptabilidad del vídeo en diferentes plataformas mencionando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Eficacia de la Formación con IA.
Mejora el aprendizaje y la retención de los empleados utilizando vídeos de formación dinámicos impulsados por IA.
Desarrolla Programas de Aprendizaje Globales.
Produce y escala rápidamente cursos de vídeo de alta calidad para educar a una audiencia más amplia y global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos empresariales impulsados por IA?
HeyGen es una herramienta de vídeo intuitiva de IA que simplifica la producción de vídeos al permitir la creación de vídeos a partir de texto utilizando avatares de IA realistas y generación avanzada de voz en off. Esto permite desarrollar vídeos de alta calidad adaptados a las necesidades empresariales de manera eficiente.
¿Puede HeyGen generar vídeos explicativos animados atractivos sin software complejo?
Sí, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos animados profesionales y vídeos explicativos atractivos con facilidad, utilizando una amplia biblioteca de plantillas y una interfaz de edición de arrastrar y soltar fácil de usar. Puedes integrar sin esfuerzo medios de archivo y personalización de marca para producir vídeos de alta calidad.
¿Qué características ofrece HeyGen para producir vídeos de formación o marketing efectivos?
HeyGen proporciona características integrales como grabación de pantalla, generación avanzada de guiones y controles de personalización de marca para producir vídeos de formación y marketing profesionales. Estas herramientas aseguran que tus vídeos de alta calidad transmitan efectivamente tu mensaje e identidad de marca.
¿Cómo mejoran los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen la creación de contenido de vídeo?
Los avatares de IA de HeyGen dan vida a tus guiones con expresiones realistas, mientras que la generación avanzada de voz en off ofrece voces de sonido natural para tu contenido de vídeo. Esta poderosa combinación, junto con subtítulos automáticos, asegura que tus mensajes sean claros, atractivos y accesibles para tu audiencia.