Generador de Videos Basado en Instrucciones: Crea Videos Más Rápido

Produce videos de formación de alta calidad y guías prácticas más rápido con nuestro generador de videos basado en instrucciones, aprovechando el potente texto a video desde el guion.

Imagina crear una introducción atractiva de 45 segundos para un nuevo servicio dirigido a propietarios de pequeñas empresas. Utiliza un avatar de IA realista y una generación de voz convincente para explicar los beneficios, presentados con visuales brillantes y acogedores y un tono amigable. Este video de IA generativa hará que las ideas complejas sean accesibles y comprensibles.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía instructiva de 60 segundos para entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes, demostrando una nueva función de software. Este video debe emplear la capacidad de texto a video desde el guion para generar automáticamente escenas, aprovechando plantillas modernas y transiciones dinámicas, acompañado de una voz enérgica e informativa de un generador de videos basado en instrucciones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a profesionales del marketing, mostrando una venta flash. Incorpora medios vibrantes de la biblioteca de medios/soporte de stock y subtítulos/captions prominentes para captar la atención, todo ambientado con música de fondo motivadora y visuales rápidos y atractivos. Este generador de videos de IA hace que las promociones rápidas sean sencillas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un módulo educativo conciso de 50 segundos para educadores y creadores de cursos en línea, simplificando un concepto científico complejo. Usa un avatar de IA para presentar la información claramente dentro de un estilo visual de animación de pizarra educativa limpia, asegurando que el video pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, acompañado de una voz calmada y autoritaria de este generador de videos basado en instrucciones de IA generativa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Videos Basado en Instrucciones

Transforma sin esfuerzo tu texto en videos instructivos atractivos con avatares impulsados por IA y visuales dinámicos, agilizando tu proceso de creación de contenido.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Escena
Comienza escribiendo tu guion instructivo o pegando texto existente. Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas profesionales para establecer la base visual perfecta para tu video, asegurando un inicio pulido.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Voz
Da vida a tus instrucciones seleccionando un avatar de IA adecuado para presentar tu contenido. Tu guion se convertirá automáticamente en una voz en off de sonido natural, proporcionando una narrativa clara.
3
Step 3
Añade Visuales y Refina
Mejora tu video añadiendo visuales relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock o subiendo tus propios recursos personalizados. Refina aún más tu video con branding y subtítulos automáticos para máxima claridad.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Finaliza tu video instructivo eligiendo tus opciones deseadas de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Genera tu video y compártelo fácilmente en varias plataformas, haciendo que tu contenido educativo esté disponible para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Elevar la Formación Corporativa

.

Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos en programas de formación a través de contenido de video dinámico impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de IA generativa?

HeyGen es una potente plataforma de videos de IA generativa que agiliza la producción de contenido transformando simples indicaciones de texto o guiones en videos de alta calidad. Este generador de videos basado en instrucciones hace que la creación de videos complejos sea accesible y eficiente para todos los usuarios.

¿Puedo personalizar Avatares de IA para las necesidades específicas de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece una diversa selección de Avatares de IA personalizables, permitiéndote crear avatares digitales que se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. También puedes aprovechar una variedad de plantillas y escenas para personalizar aún más tu contenido de video.

¿Qué tipos de contenido creativo se pueden producir con el generador de videos de IA de HeyGen?

El generador de videos de IA de HeyGen es increíblemente versátil, permitiendo la creación de diversos contenidos creativos como videos de formación atractivos, documentación de video completa y guías prácticas. Sus características intuitivas apoyan una amplia gama de proyectos de video creativos e instructivos.

¿HeyGen ofrece soporte multilingüe para sus capacidades de texto a video?

Sí, HeyGen proporciona un sólido soporte multilingüe para sus características de texto a video, permitiéndote generar contenido con voces generadas por IA en numerosos idiomas. Esta capacidad asegura que tus videos puedan alcanzar y atraer efectivamente a una audiencia global sin barreras lingüísticas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo