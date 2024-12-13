Creador de Vídeos Institucionales para Vídeos Empresariales Profesionales

Produce rápidamente vídeos de formación y ventas de alta calidad con potentes capacidades de texto a vídeo desde guion.

En este dinámico vídeo institucional de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing, sumérgete en el mundo de la Colaboración y la Creatividad, destacando cómo HeyGen puede transformar ideas en vídeos de marketing impactantes. Utilizando la plataforma impulsada por AI, capturamos escenas visualmente atractivas con transiciones modernas y elegantes, acentuadas por narraciones cautivadoras. Observa cómo las plantillas y escenas dan vida a conceptos complejos, asegurando que cada mensaje resuene con claridad y fuerza.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Emprende un viaje de 90 segundos con el avanzado Generador de Vídeos AI de HeyGen, diseñado para formadores corporativos que desean elevar sus métodos de enseñanza. Este vídeo guiará a los espectadores a través del proceso fluido de crear vídeos de formación atractivos utilizando avatares AI, complementados con subtítulos en tiempo real y gráficos cautivadores. El vídeo emplea un audio nítido y claro combinado con visuales en alta definición, enfatizando la destreza técnica necesaria para una efectiva difusión del conocimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Desata tu creatividad con un vídeo promocional de 45 segundos creado para startups y emprendedores, centrado en el papel de HeyGen como un creador de vídeos online esencial. Con un énfasis en visuales enérgicos y de ritmo rápido y pistas de audio rítmicas, observa cómo la capacidad intuitiva de Texto a vídeo desde guion puede convertir un texto simple en contenido de vídeo dinámico perfecto para plataformas de redes sociales. Celebra el arte de contar historias, diseñado para cautivar a la audiencia digital moderna.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre el poder de la comunicación visual en este vídeo informativo de 2 minutos dedicado a la creación de contenido de vídeo empresarial. Dirigido a editores de vídeo en grandes organizaciones, este vídeo subraya la importancia de experiencias de vídeo personalizadas utilizando las herramientas de Personalización AI de HeyGen. Sumérgete en escenas llenas de transiciones de calidad profesional y bandas sonoras inmersivas. Es una guía cinematográfica que demuestra la eficiencia e impacto de la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Institucionales

Crea sin esfuerzo vídeos institucionales profesionales para tu organización con la potente plataforma de vídeo AI de HeyGen, agilizando la creación de contenido desde el concepto hasta la finalización.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Comienza tu vídeo institucional eligiendo entre una variedad de "Plantillas y escenas" profesionales para que coincidan con tu mensaje, asegurando un inicio fluido en tu proceso de "Creación de vídeo".
2
Step 2
Añade Avatares AI y Tu Contenido
Da vida a tu narrativa añadiendo "Avatares AI" realistas que puedan entregar tu guion. Incorpora fácilmente tu propio contenido para hacer que tu proyecto de "Generador de Vídeos AI" sea verdaderamente único.
3
Step 3
Aplica Narraciones y Refinamientos
Mejora el impacto de tu vídeo con la generación de "Narraciones" profesionales en múltiples idiomas. Esta potente función ayuda a crear contenido claro e impactante adecuado para cualquier "Creador de vídeos empresariales".
4
Step 4
Exporta y Optimiza para la Distribución
Finaliza tu vídeo institucional y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para formatearlo perfectamente para cualquier plataforma. Distribuye fácilmente tu contenido de alta calidad para "Vídeos de marketing" o comunicaciones internas, alcanzando a tu audiencia con precisión.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos convincentes impulsados por AI, construyendo confianza y demostrando valor a clientes potenciales con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos institucionales?

HeyGen es un generador de vídeos AI avanzado que agiliza la creación de contenido de vídeo empresarial, permitiendo a las empresas producir vídeos de marketing, formación y ventas profesionales con una facilidad y eficiencia inigualables.

¿Puedo personalizar vídeos para mi marca usando las plantillas de HeyGen?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas y escenas personalizables, permitiéndote incorporar los controles de tu marca, logotipos y colores para un contenido de vídeo único y acorde a tu marca. Esto potencia la expresión creativa en cada proyecto.

¿Qué herramientas de vídeo AI están disponibles en HeyGen para contenido dinámico?

HeyGen proporciona potentes herramientas de vídeo AI, incluyendo avatares AI realistas y robustas capacidades de texto a vídeo, para generar contenido atractivo y personalizado rápidamente. Nuestra plataforma impulsada por AI hace que la creación de vídeos dinámicos sea accesible para todos.

¿HeyGen admite la edición de vídeo eficiente y la colaboración?

Sí, HeyGen cuenta con un creador de vídeos online intuitivo con un completo conjunto de grabación para una fácil edición de vídeos. Nuestra plataforma está diseñada para facilitar flujos de trabajo de creación de vídeos sin problemas y colaboración dentro de los equipos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo