Eleva la Formación: Tu Creador de Vídeos de Formación Institucional
Crea vídeos de formación interactivos para un eLearning y una incorporación efectivos, utilizando las plantillas personalizables de HeyGen para construir contenido corporativo atractivo rápidamente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo de formación institucional de 60 segundos dirigido a todo el personal existente para explicar la política actualizada de privacidad de datos. El estilo visual debe ser limpio y autoritario, utilizando animaciones sutiles para resaltar puntos clave, complementado por una voz seria pero accesible. Es crucial integrar subtítulos claros para asegurar la accesibilidad y comprensión total a través de diversas preferencias de aprendizaje.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para el personal interno, demostrando cómo usar una nueva herramienta de gestión de proyectos. La estética debe ser moderna y sencilla, con colores brillantes y una voz en off instructiva y animada, haciendo que los pasos complejos sean fáciles de entender. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables para mantener la coherencia de la marca y acelerar la producción de estos módulos rápidos de eLearning.
Diseña un vídeo de 45 segundos para el equipo de liderazgo de una gran corporación, presentando una nueva iniciativa estratégica centrada en la sostenibilidad. El estilo visual debe ser aspiracional y cinematográfico, empleando metraje de archivo impactante y una voz en off profesionalmente generada para transmitir la visión de la organización. Emplea técnicas de narración para inspirar y comprometer, elaboradas eficientemente con generación de voz en off de alta calidad para entregar un mensaje unificado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Creación de Cursos y Alcance.
Desarrolla eficientemente numerosos cursos de formación y distribúyelos globalmente, maximizando el impacto y la accesibilidad para todos los aprendices.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Utiliza AI para cautivar a las audiencias, aumentando significativamente el compromiso y mejorando la retención del conocimiento en vídeos de formación corporativa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como un creador ideal de vídeos de formación institucional?
HeyGen es una plataforma impulsada por AI diseñada para crear vídeos de formación corporativa de alta calidad. Permite a las instituciones producir contenido atractivo de manera eficiente, mejorando los procesos de intercambio de conocimientos e incorporación con plantillas personalizables y avatares de AI.
¿Qué hace que HeyGen sea efectivo para producir vídeos de formación rápidamente?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación a través de su interfaz intuitiva y capacidades de texto a vídeo impulsadas por AI. Puedes transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales, reduciendo significativamente el tiempo de producción con herramientas de edición robustas.
¿HeyGen admite la creación de elementos interactivos para eLearning?
Aunque HeyGen sobresale en la generación de contenido de vídeo atractivo, permite a los creadores producir vídeos que pueden integrarse en vídeos de formación interactivos y módulos de eLearning. Sus avatares de AI y la generación de voz en off integral mejoran las técnicas de narración para un mejor compromiso del espectador.
¿Puede HeyGen personalizar el contenido de los vídeos de formación con una marca específica?
Absolutamente, HeyGen asegura que el resultado de tu software de formación en vídeo se alinee con la identidad de tu marca. Proporciona amplios controles de marca, permitiéndote incorporar logotipos y colores personalizados, junto con características como subtítulos, para un acabado pulido y profesional.