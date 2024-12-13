Generador de Vídeos Instantáneo: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Transforma ideas en vídeos atractivos con voces de IA realistas usando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.

Produce un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un "creador de vídeos con IA" simplifica sus esfuerzos de marketing. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con texto animado atractivo, complementado por una "generación de voz en off" profesional y animada. La narrativa del vídeo podría seguir a un usuario transformando rápidamente un guion de marketing en un vídeo pulido utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, destacando la eficiencia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un corto instructivo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido e influencers de redes sociales, demostrando cómo desglosar temas complejos usando HeyGen. Emplea un estilo visual dinámico con cortes rápidos y "Subtítulos/captions" prominentes en pantalla, apoyado por una voz de IA enérgica y juvenil. Este vídeo debe presentar un "avatar de IA" realista actuando como un experto "hablando a cámara", creando contenido de "creación de vídeos" de manera sencilla.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un explicativo educativo de 60 segundos para creadores de cursos en línea y educadores, ilustrando la facilidad de producción de material de curso. El enfoque visual debe ser limpio e informativo, utilizando grabaciones de pantalla integradas con gráficos superpuestos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock", acompañado de una voz de IA clara, autoritaria pero amigable. Enfócate en cómo los "Plantillas y escenas" de HeyGen permiten una rápida creación de "generador de texto a vídeo", agilizando el desarrollo de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo conciso de actualización de producto de 15 segundos para profesionales ocupados y gerentes de producto, adecuado para anuncios rápidos en redes sociales. Opta por un estilo visual minimalista y elegante, entregando información a través de una voz de IA segura y concisa. Esta pieza rápida de "generador de vídeo con IA" debe presentar un "avatar de IA" dando la actualización, mostrando la eficiencia de HeyGen para la comunicación rápida y su "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" para diferentes plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Instantáneo

Transforma sin esfuerzo tu guion en un vídeo pulido con herramientas impulsadas por IA. Crea contenido visual impresionante en solo unos clics.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion. La innovadora capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen transforma instantáneamente tu texto en contenido visual, actuando como tu generador personal de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de nuestra diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o mensaje. Estos rostros parlantes realistas aportan un toque profesional a tus presentaciones de vídeo.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Personalización
Mejora tu vídeo con generación de voces en off de alta calidad y personaliza su apariencia usando plantillas predefinidas y controles de marca para que coincida perfectamente con tu estilo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu creación exportándola como un archivo MP4 con varias opciones de redimensionamiento de aspecto, asegurando que esté lista para compartir sin problemas en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Automatizados

.

Transforma instantáneamente historias de éxito de clientes en vídeos convincentes impulsados por IA, construyendo confianza y credibilidad con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

El creador de vídeos con IA de HeyGen transforma tus indicaciones de texto y guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA realistas y voces de IA realistas, agilizando todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puedo crear vídeos con personas hablando y voces en off personalizadas usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite producir vídeos dinámicos con personas hablando y generar voces en off que suenan naturales. También puedes utilizar plantillas predefinidas para iniciar tus proyectos de generador de vídeos instantáneo.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos con IA eficiente para diversas necesidades de contenido?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos con IA eficiente al ofrecer herramientas robustas de edición de vídeo, soporte completo de biblioteca de medios y controles de marca, permitiendo la creación versátil de vídeos adaptados a cualquier plataforma como redes sociales.

¿Cómo puede HeyGen ayudar con la generación de guiones y la salida final de vídeos?

HeyGen proporciona un generador de guiones con IA para ayudarte a crear narrativas atractivas sin esfuerzo. Una vez que tu vídeo esté completo, puedes exportarlo fácilmente como un archivo MP4, listo para su uso inmediato.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo