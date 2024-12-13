Creador de Vídeos de Actualización Instantánea: Creación de Vídeos Rápida y Fácil

Crea actualizaciones de vídeo profesionales para redes sociales y noticias de la empresa sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeo AI aprovecha el Texto a vídeo desde el guion para contenido rápido.

Crea un vídeo de actualización técnica de 1 minuto para profesionales de TI, detallando una nueva integración de sistemas. El estilo visual debe ser limpio y rico en diagramas, complementado por una locución profesional generada con la función de generación de voz de HeyGen, asegurando explicaciones precisas de procesos complejos dentro de este generador de vídeo AI.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a nuevos usuarios de software, demostrando una característica clave paso a paso. El estilo de audio debe ser claro y orientador, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir una guía detallada en narración hablada, asegurando claridad con subtítulos sincronizados dentro del Editor de Vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vibrante vídeo de actualización instantánea de 45 segundos para campañas en redes sociales, dirigido a equipos de marketing y gerentes de producto, anunciando una nueva característica del producto. Emplea un estilo visual dinámico con cortes rápidos y gráficos atractivos, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y el redimensionamiento y exportación de Aspecto para varios vídeos de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación de 2 minutos para todos los empleados de la empresa, describiendo nuevos procedimientos de cumplimiento y actualizaciones generales de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser profesional y autoritario, presentando un avatar AI de HeyGen para entregar un mensaje coherente en todos los departamentos, apoyado por la biblioteca de medios/soporte de stock para visuales relevantes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización Instantánea

Genera rápidamente actualizaciones de vídeo profesionales para cualquier plataforma con nuestro intuitivo generador de vídeo AI, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu texto o guion directamente en la plataforma para aprovechar nuestra capacidad de Texto a vídeo desde el guion, transformando tus palabras en contenido visual atractivo al instante.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo y escenas diseñadas profesionalmente para que coincidan con tu marca y mensaje, asegurando un aspecto pulido para tu actualización.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Locuciones
Añade subtítulos a tu vídeo para mayor claridad y accesibilidad, aprovechando nuestra robusta función de Subtítulos/captions para que tu mensaje resuene con una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo con redimensionamiento y exportaciones de Aspecto, optimizado para vídeos de redes sociales y otras plataformas, listo para compartir tu actualización instantánea con el mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Onboarding Dinámicos

.

Mejora los programas de formación y los procesos de onboarding con vídeos generados por AI, mejorando la retención de conocimientos y el compromiso de los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos AI y la edición de vídeos?

HeyGen funciona como un generador de vídeo AI intuitivo, simplificando todo el proceso de creación de vídeos. Los usuarios pueden producir vídeos de alta calidad sin habilidades de edición complejas, aprovechando sus avanzadas capacidades AI.

¿Puede HeyGen transformar texto en vídeos profesionales con funciones avanzadas?

Sí, HeyGen sobresale en convertir "Texto a vídeo" con facilidad, ofreciendo locuciones profesionales y la capacidad de "añadir subtítulos" automáticamente. Esta potente funcionalidad asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y atractiva a tu audiencia.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la creación de vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para la "creación de vídeos" utilizando diversas "plantillas de vídeo" y controles de marca robustos. Los usuarios pueden personalizar el contenido con logotipos y colores personalizados, asegurando la coherencia de la marca en todas sus producciones.

¿Es HeyGen un editor de vídeo basado en navegador adecuado para actualizaciones de vídeo instantáneas?

Absolutamente, HeyGen opera como un "editor basado en navegador" completo, lo que lo convierte en un "creador de vídeos de actualización instantánea" ideal para contenido dinámico. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar facilita la producción rápida de vídeos directamente desde tu navegador web.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo