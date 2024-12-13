HeyGen automatiza gran parte del proceso de documentación en vídeo, desde la generación de texto a vídeo hasta la exportación final, convirtiéndolo en un excelente generador de vídeos AI. Esto permite a los equipos de atención al cliente crear y publicar rápidamente vídeos de alta calidad y calidad de estudio, ahorrando tiempo significativo y mejorando la comunicación.