Aunque HeyGen se centra principalmente en la generación de vídeos impulsada por IA, su plataforma se integra perfectamente con tus activos existentes, permitiéndote subir grabaciones de pantalla para mejorar tus "vídeos instructivos" y "vídeos tutoriales". La "plataforma de creación de vídeos de IA" te ayuda a añadir "voces en off de IA" y "subtítulos" para una experiencia completa de "creador de vídeos tutoriales".