Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, mostrando cómo HeyGen puede ser su herramienta definitiva para crear vídeos en Instagram. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con grabaciones de pantalla fluidas de la plataforma, acompañadas de música de fondo motivadora y una voz en off clara y amigable que explique la función 'Texto a vídeo desde guion' para generar contenido rápidamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos para creadores de contenido e influencers, destacando el poder de HeyGen para crear Reels de Instagram atractivos. Emplea un estilo visual moderno y rápido con cortes rápidos y transiciones modernas, acompañado de música popular y enérgica. Demuestra la facilidad de usar 'Plantillas y escenas' para producir vídeos verticales de aspecto profesional que capturen la atención de inmediato.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 1 minuto y 30 segundos dirigido a personas con conocimientos tecnológicos y educadores, ilustrando las avanzadas 'Herramientas impulsadas por IA' dentro de HeyGen. El enfoque visual debe ser informativo y centrado en la demostración, utilizando imágenes nítidas y de alta definición de un 'Avatar de IA' siendo personalizado y animado, acompañado de una voz en off atractiva y música de fondo educativa y sutil.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo convincente de 30 segundos para Instagram Stories dirigido a equipos de marketing y promotores de eventos, enfatizando la creación rápida y eficiente de contenido llamativo. El estilo visual debe ser enérgico con colores brillantes y gráficos modernos, acompañado de música animada y contundente. Muestra cómo utilizar la extensa 'Biblioteca de medios/soporte de stock' de HeyGen puede mejorar rápidamente cualquier mensaje promocional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Instagram

Crea fácilmente vídeos impresionantes para Instagram, Reels y Stories con las herramientas y características intuitivas de HeyGen, diseñadas para cautivar a tu audiencia.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar la creación de tu vídeo de Instagram con facilidad y eficiencia.
2
Step 2
Añade Tus Visuales
Completa tus escenas subiendo tus propios medios o aprovechando la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para contenido diverso.
3
Step 3
Perfecciona con Herramientas de IA
Aplica herramientas de edición potentes y características impulsadas por IA como la generación de voz en off o Subtítulos Automáticos para perfeccionar el sonido y texto de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta para Instagram
Optimiza la relación de aspecto de tu vídeo para Reels o Stories de Instagram y expórtalo, listo para compartir con tu audiencia sin marca de agua.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito en Instagram

Transforma testimonios en contenido de vídeo dinámico para Instagram, construyendo confianza y atrayendo nuevos clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de ser editor de vídeos para Instagram?

HeyGen te empodera con herramientas de edición potentes y funciones impulsadas por IA, convirtiéndote en un editor de vídeos para Instagram eficiente. Puedes crear contenido atractivo fácilmente con funciones como Subtítulos Automáticos y eliminación de fondo, optimizando tu flujo de trabajo.

¿Puede HeyGen ayudar con la generación de Subtítulos Automáticos para vídeos de Instagram?

Sí, HeyGen ofrece una funcionalidad robusta de Subtítulos Automáticos para tus vídeos de Instagram, mejorando la accesibilidad y el compromiso. Esta herramienta impulsada por IA transcribe automáticamente el habla, ahorrándote un tiempo significativo de edición.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear Reels de Instagram profesionales?

HeyGen ofrece plantillas diseñadas profesionalmente y una biblioteca de medios completa, incluyendo vídeos de stock, para asegurar que tus Reels de Instagram destaquen. Sus potentes herramientas de edición y controles de marca te ayudan a producir contenido pulido y de calidad de estudio sin marca de agua.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para crear Instagram Stories?

HeyGen integra herramientas avanzadas impulsadas por IA como la animación de imágenes con IA y la capacidad de eliminar fondos, diseñadas específicamente para elevar tus Instagram Stories. Estas características te permiten crear contenido visual dinámico y profesional sin esfuerzo.

