Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una pieza promocional dinámica de 90 segundos dirigida a creadores de contenido que quieran dominar el aspecto de "creador de reels con IA" de HeyGen. Con un montaje visualmente atractivo y de ritmo rápido de diversos ejemplos de reels, subrayado por música animada y una locución enérgica, este vídeo demostrará cómo las plantillas y escenas personalizables de HeyGen y las funciones de cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto permiten la producción rápida de contenido viral para Instagram, completo con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial completo de 2 minutos dirigido a empresas que buscan "crear vídeos para Instagram" para demostraciones de productos o contenido educativo. El estilo visual será claro y explicativo, utilizando una locución calmada e informativa y música de fondo sutil. Este vídeo guiará a los usuarios a través del aprovechamiento de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar sus visuales, mostrando cómo los avatares de IA pueden transmitir información compleja de manera efectiva y cómo la generación de locuciones integradas simplifica el proceso de producción de audio.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para entusiastas de la tecnología, destacando los aspectos más avanzados de la "generación de video con IA" dentro de HeyGen. Emplea un estilo visual elegante y futurista que represente la transformación de texto en bruto a vídeo pulido, acompañado de una locución sintética y autoritaria y música electrónica. Esta pieza subrayará la eficiencia obtenida al utilizar la función de texto a video de HeyGen desde el guion y cómo los avatares de IA, junto con subtítulos precisos, amplían los límites de la creación de contenido automatizado.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Instagram con IA

Crea vídeos atractivos para Instagram sin esfuerzo con nuestro generador de video con IA, transformando tu texto en contenido profesional.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de video en el generador de video de texto a video con IA. Esto forma la base de tu reel de Instagram.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu mensaje. La IA generará locuciones realistas para tu guion.
3
Step 3
Aplica Plantillas y Marca
Mejora tu video seleccionando entre varias plantillas personalizables para crear un reel de Instagram visualmente atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto para Instagram, luego exporta tu reel generado con IA para compartirlo inmediatamente con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos generados con IA de testimonios de clientes para construir confianza y comunicar efectivamente el valor del producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos con IA a partir de texto?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de generador de video de texto a video con IA. Simplemente introduce tu guion, y la IA de HeyGen lo procesa para generar contenido de video dinámico, incluyendo generación de video con IA y locuciones. Esto permite una transformación fluida del texto en historias visuales atractivas.

¿Puede HeyGen generar reels con IA para Instagram con avatares?

Sí, HeyGen es un potente creador de reels con IA, perfectamente adecuado para crear vídeos para Instagram. Puedes seleccionar de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas y personalizar su apariencia y movimientos. Esto te permite crear reels atractivos y de alta calidad específicamente para Instagram y otras plataformas sociales.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos con IA?

HeyGen proporciona un editor intuitivo con una gran cantidad de plantillas personalizables y controles de marca. Puedes añadir fácilmente medios de stock, generar locuciones de sonido natural e incluso incluir subtítulos. Esto asegura que tus vídeos generados con IA reflejen verdaderamente el estilo y mensaje únicos de tu marca.

¿Dónde puedo compartir mis vídeos con IA de HeyGen?

HeyGen facilita la descarga y el compartir de tus vídeos con IA terminados en varias plataformas. Puedes exportar tu contenido en múltiples relaciones de aspecto adecuadas para Instagram, TikTok, YouTube y más. Esta flexibilidad asegura que la generación de video con IA llegue efectivamente a tu audiencia objetivo.

