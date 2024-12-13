Creador de Vídeos de Formación en Inspección: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Produce vídeos de formación en inspección atractivos con avatares de IA para una solución rentable y eficiente.

Crea un vídeo de formación en seguridad de 45 segundos dirigido a nuevos empleados de fábrica, ilustrando el uso correcto del equipo de protección personal. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable demostrando los pasos, acompañado de una locución clara y concisa para asegurar que se entienda cada detalle.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en inspección de 60 segundos para equipos de control de calidad, demostrando un paso crítico en la inspección de productos. Emplea un estilo visual estructurado e informativo, aprovechando plantillas y escenas personalizables para resaltar puntos específicos, y utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar la entrega precisa de información y consistencia visual.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación para empleados de 30 segundos, enérgico, para todo el personal, presentando una nueva función de software. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para B-roll relevante, con una locución entusiasta y subtítulos/captions prominentes para aumentar el compromiso y la accesibilidad para todos los aprendices.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de bienvenida de 40 segundos para la incorporación de nuevos empleados en una empresa tecnológica, esbozando brevemente los valores y la misión fundamentales de la empresa. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con un avatar de IA transmitiendo el mensaje, y diseñado para un fácil cambio de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas internas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Inspección

Crea rápidamente vídeos de formación en inspección profesionales y atractivos con IA, agilizando la incorporación de empleados y asegurando estándares de seguridad consistentes en tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo tu contenido de formación. Nuestra función de Texto a vídeo transforma tu guion en un vídeo dinámico, formando la base de tu material instructivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas personalizables para darle a tu vídeo un aspecto pulido y profesional. Estas plantillas simplifican el diseño para cualquier propósito educativo.
3
Step 3
Genera Locuciones
Añade audio con sonido natural con nuestra capacidad de generación de locuciones. Esto asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y efectiva a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta e Incrusta
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo. Luego puedes exportar e incrustar en plataformas LMS, haciendo que tu formación sea accesible donde sea necesario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Complejos con Vídeos Atractivos

.

Desglosa procesos de inspección complejos en vídeos de formación para empleados fáciles de entender, asegurando claridad y una mejor comprensión para todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido creativo y atractivo para la formación?

HeyGen empodera a los usuarios para crear contenido atractivo ofreciendo plantillas personalizables y la capacidad de generar avatares de IA únicos. Esto permite crear vídeos de formación para empleados visualmente ricos e impactantes sin necesidad de habilidades de diseño extensas.

¿Puede HeyGen producir vídeos de formación de IA de alta calidad para diversas necesidades corporativas?

Sí, HeyGen es un avanzado creador de vídeos de formación de IA capaz de producir vídeos profesionales para diversas aplicaciones como vídeos de formación corporativa, vídeos de formación en seguridad y la incorporación de nuevos empleados. Utiliza avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para agilizar la producción de contenido.

¿Qué tipos de vídeos de formación se pueden crear y compartir fácilmente usando HeyGen?

HeyGen sirve como un creador de vídeos de formación en inspección y es perfecto para varios vídeos de formación, desde demostraciones de productos hasta guías de procedimientos. Puedes exportar e incrustar fácilmente estos vídeos en un LMS, asegurando una amplia accesibilidad para tu audiencia.

¿Qué características clave ofrece HeyGen para la creación eficiente de vídeos de formación?

HeyGen simplifica drásticamente la creación de vídeos de formación con características como la conversión de texto a vídeo, generación de locuciones de IA y un generador automático de subtítulos. Estas herramientas permiten la producción rápida de vídeos de formación de alta calidad, contribuyendo a la reducción de costos de formación.

