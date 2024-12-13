Creador de Vídeos de Insights: Transforma Datos en Historias Dinámicas

Aprovecha una plataforma impulsada por IA para crear vídeos atractivos con avatares de IA realistas, convirtiendo datos de productos en historias visuales convincentes.

Crea un vídeo explicativo técnico de 1 minuto para ingenieros y desarrolladores, utilizando un avatar de IA para articular claramente una arquitectura de software compleja. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, apoyado por una voz en off de IA profesional y autoritaria para asegurar la máxima comprensión de esta plataforma impulsada por IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de formación convincente de 2 minutos dirigido a nuevos empleados técnicos, demostrando un proceso o herramienta específica. El vídeo debe tener un estilo visual instructivo y atractivo con superposiciones de texto claras en pantalla, narrado por una voz en off de IA nítida, y construido sin esfuerzo a partir de un guion detallado utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar la creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo puede tu equipo de análisis de datos destilar métricas de rendimiento trimestrales en un vídeo de 90 segundos lleno de información para la revisión ejecutiva? Diseña esto con un estilo visual moderno y elegante que incorpore visualizaciones de datos dinámicas y acompañado por una voz en off de IA precisa, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para presentar claramente los hallazgos clave de los datos de tu producto en vídeos atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de actualización técnica dinámico de 75 segundos para tu comunidad de usuarios, anunciando nuevas funciones o mejoras de la plataforma. Emplea un estilo visual y de audio moderno y enérgico, incorporando gráficos audaces y una voz de IA atractiva, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar este proceso de creación de vídeos en una plataforma impulsada por IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Insights

Transforma tus datos e insights en vídeos atractivos sin esfuerzo con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, haciendo que la información compleja sea accesible y atractiva para cualquier audiencia.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tus insights o guion en bruto en la plataforma. Esto inicia el proceso de Texto a vídeo desde guion, transformando tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA para presentar tus insights. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con tu marca y narrativa.
3
Step 3
Añade Visuales y Escenas
Integra visuales, gráficos o imágenes relevantes aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas o subiendo tus propios medios para ilustrar tus insights de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Revisa tu vídeo de insights completo para verificar su precisión. Una vez satisfecho, exporta tu creación en el formato deseado, lista para su distribución a tu audiencia objetivo para escalar la creación de vídeos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Insights de Clientes e Historias de Éxito

.

Transforma los comentarios de los clientes y los datos de éxito en poderosos y atractivos testimonios en vídeo que generen confianza y demuestren valor.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA?

HeyGen es una plataforma impulsada por IA que agiliza la creación de vídeos transformando texto a vídeo desde guion utilizando avatares de IA avanzados y voces en off de IA. Esto permite a los usuarios escalar la creación de vídeos de manera eficiente para diversas necesidades.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para diversas plataformas?

Absolutamente. HeyGen te permite generar contenido atractivo para diversas necesidades, desde anuncios de productos hasta contenido para redes sociales, aprovechando su vasta biblioteca de plantillas y escenas. También admite funciones como subtítulos/captions para una accesibilidad más amplia.

¿Qué herramientas técnicas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona herramientas técnicas robustas para la personalización, incluyendo avatares de IA personalizados, generación avanzada de voces en off y la capacidad de añadir subtítulos/captions automáticamente. Los usuarios también pueden utilizar medios de archivo y controles de marca para obtener resultados profesionales.

¿Es HeyGen adecuado para la creación de vídeos de formato largo y en varios idiomas?

Sí, HeyGen admite proyectos de vídeo tanto de formato corto como largo, lo que lo convierte en un generador de vídeos con IA versátil. También ofrece capacidades para generar contenido en varios idiomas, ampliando tus posibilidades de alcance y comunicación.

