Transforma tus informes de innovación en vídeos atractivos. Utiliza avatares de AI para cautivar a los profesionales de marketing.

Crea un vídeo conciso de 1 minuto sobre un informe de innovación dirigido a los interesados internos, mostrando los últimos avances técnicos de tu equipo. El vídeo debe emplear un estilo visual profesional y basado en datos, con una voz en off clara y autoritaria generada usando la función de Texto a vídeo de HeyGen, comunicando eficazmente ideas complejas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto atractivo de 90 segundos para profesionales de marketing, destacando las características innovadoras de un nuevo lanzamiento de software. Este vídeo debe ser moderno y visualmente atractivo, presentando avatares dinámicos de AI de HeyGen para explicar las funcionalidades clave en un tono amigable e informativo, asegurando un alto impacto en las redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de estrategia de innovación convincente de 2 minutos diseñado para equipos de liderazgo y desarrollo empresarial, delineando futuras direcciones técnicas. Utiliza un estilo visual estratégico e impactante, mejorado por las extensas Plantillas y escenas de HeyGen, y asegura claridad con Subtítulos/captions generados automáticamente, acompañados de una sofisticada banda sonora de fondo.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una demostración detallada de 45 segundos del creador de vídeos AI dirigida a usuarios técnicos y gerentes de producto, ilustrando la eficiencia de tu nueva plataforma impulsada por AI. El estilo visual debe ser explicativo, incorporando diagramas técnicos y grabaciones de pantalla, apoyado por una voz en off precisa y articulada creada usando la función de generación de Voz en off de HeyGen para máxima claridad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informe de Innovación

Transforma tus informes de innovación en vídeos atractivos sin esfuerzo con el creador de vídeos AI de HeyGen, perfecto para compartir ideas y estrategias con claridad.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Informe de Innovación
Comienza pegando el guion de tu informe de innovación o los hallazgos clave directamente en el creador de vídeos AI. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tu texto en una historia de vídeo dinámica.
2
Step 2
Genera una Voz en Off Profesional
Utiliza la generación inteligente de voz en off para añadir una narración clara y atractiva a tu informe. Elige entre varias voces para que coincidan con el tono y estilo de tu marca.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Incorpora visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios y aplica controles de branding como tu logo y colores. Añade fácilmente Subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Informe Pulido
Revisa tu vídeo de estrategia de innovación para perfeccionarlo. Finalmente, utiliza nuestras opciones de exportación, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto, para compartir tus ideas en todas las plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la comunicación interna y la formación con informes de innovación

Mejora la comprensión y retención de los empleados sobre nuevas estrategias y hallazgos de innovación a través de vídeos de comunicación interna dinámicos, impulsados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI?

HeyGen hace que la creación de vídeos AI sea sencilla al transformar tus guiones de texto en vídeos pulidos usando la avanzada tecnología de Texto a vídeo desde guion. Puedes aprovechar una amplia gama de avatares de AI realistas para presentar tu mensaje, haciendo de HeyGen un creador de vídeos AI intuitivo para cualquier profesional.

¿Puede HeyGen gestionar todo el proceso de producción de vídeo?

Absolutamente, HeyGen ofrece una solución de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo. Desde la creación de tu guion inicial hasta la producción del resultado final, el robusto editor de vídeo de HeyGen incluye generación inteligente de voz en off y Subtítulos/captions automáticos, optimizando tu flujo de trabajo de manera integral.

¿Qué tipos de vídeos profesionales puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido profesional, incluyendo vídeos de informes de innovación impactantes, vídeos de demostración de productos convincentes y comunicación estratégica para vídeos de estrategia de innovación. Nuestra plataforma sirve como un versátil creador de vídeos de producto para satisfacer diversas necesidades empresariales.

¿Ofrece HeyGen características para la accesibilidad y personalización de vídeos?

Sí, HeyGen prioriza tanto la accesibilidad como el control creativo. Puedes añadir fácilmente Subtítulos/captions automáticos a tus vídeos, asegurando un mayor alcance de audiencia. Nuestra plataforma también proporciona numerosas plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para una personalización sin esfuerzo.

