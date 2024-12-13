Creador de Vídeos de Mejora de Innovación para Contenido Dinámico

Eleva tu marketing de contenido con la creación de vídeos de alta calidad utilizando Plantillas y escenas profesionales.

385/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un convincente vídeo instructivo de 60 segundos para empresas que buscan mejorar su narrativa con un atractivo avatar de IA. La estética visual debe ser limpia y profesional, utilizando un avatar amigable para explicar ideas complejas, complementado por una voz en off clara y segura generada directamente en la plataforma, demostrando el poder de la función "Avatares de IA" de HeyGen para la creación de contenido creativo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital que buscan una rápida creación de vídeos para sus campañas, utilizando la extensa biblioteca de "Plantillas y escenas" de HeyGen. La entrega visual debe ser rápida y atractiva, incorporando música popular y transiciones dinámicas para captar la atención al instante, enfatizando cómo los vídeos para redes sociales pueden generarse y personalizarse rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un sofisticado vídeo de presentación de producto de 90 segundos diseñado para marcas globales que buscan escalar sus esfuerzos de marketing de contenido. El viaje visual debe ser elegante y representativo a nivel internacional, presentando diversos escenarios. El audio debe demostrar elegantemente las capacidades de voz en off multilingüe, aprovechando la función de "Generación de voz en off" de HeyGen para llegar a una audiencia más amplia sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mejora de Innovación

Eleva tus ideas a narrativas visuales convincentes con nuestra plataforma de creación de contenido nativa de IA, diseñada para agilizar tu producción de vídeos para una comunicación impactante.

1
Step 1
Crea Tu Visión
Comienza introduciendo tus ideas innovadoras, guion o mensaje central en nuestro editor de Texto a vídeo desde guion. Nuestra plataforma transforma tu texto en un esquema de vídeo dinámico, sirviendo como base para tu creador de vídeos de mejora de innovación.
2
Step 2
Selecciona Tus Presentadores
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje con profesionalismo y claridad. Adapta su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono y estilo de tu contenido innovador.
3
Step 3
Aplica Tus Elementos de Marca
Integra la identidad de tu empresa utilizando controles de Branding para logotipos, colores y fuentes personalizadas. Asegúrate de que tu vídeo de mejora de innovación se alinee perfectamente con las directrices de tu marca para un resultado consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de alta calidad con facilidad, optimizándolo para varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Comparte tu contenido enfocado en la innovación a través de redes sociales o canales internos para involucrar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Impacto de la Innovación

.

Crea vídeos de IA atractivos para resaltar la implementación exitosa y el impacto positivo de nuevas soluciones, construyendo confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido creativo para redes sociales?

HeyGen, una plataforma de creación de contenido nativa de IA, ofrece herramientas y plantillas intuitivas para agilizar el proceso de creación de contenido creativo, permitiendo a los usuarios generar vídeos atractivos para redes sociales de manera rápida y eficiente.

¿Qué tipo de avatares de IA puedo usar con HeyGen para mis vídeos?

HeyGen te permite integrar avatares de IA diversos y realistas en tus vídeos, mejorando tu narrativa y produciendo contenido de vídeo profesional y de alta calidad sin necesidad de actores humanos.

¿Puede HeyGen transformar guiones de texto en vídeos atractivos de manera eficiente?

Sí, HeyGen destaca como un creador de vídeos con IA al convertir tu texto en vídeo de manera fluida. Puedes aprovechar la generación avanzada de voz en off e incluso utilizar soporte multilingüe para producir contenido de vídeo pulido directamente desde tus guiones.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de mejora de innovación?

HeyGen actúa como un creador de vídeos de mejora de innovación al aprovechar su plataforma de creación de contenido nativa de IA para automatizar y acelerar la generación de vídeos. Esto mejora significativamente la eficiencia de los vídeos para diversas necesidades, desde marketing de contenido hasta vídeos de formación y e-learning.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo