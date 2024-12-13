Creador de Vídeos de Arquitectura Innovadora: Visuales Impulsados por IA

Crea animaciones arquitectónicas profesionales y vídeos fotorrealistas a partir de texto, mejorando el compromiso con tus clientes con potentes funciones de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo inmobiliario atractivo de 30 segundos diseñado para agentes y desarrolladores de propiedades que buscan atraer compradores a nuevos desarrollos arquitectónicos. Utiliza animaciones arquitectónicas dinámicas y cortes rápidos e impresionantes para mostrar características clave. La banda sonora animada debe complementar los vibrantes visuales, y las extensas Plantillas y escenas de HeyGen pueden proporcionar una base sólida para esta presentación impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo integral de 60 segundos para equipos de diseño internos y partes interesadas del proyecto, explicando un concepto de construcción complejo a través de una visualización detallada del diseño. El vídeo debe emplear gráficos claros y un presentador avatar de IA atractivo para transmitir la información de manera efectiva. Asegura la claridad con Subtítulos/captions automáticos proporcionados por HeyGen, haciendo que los detalles técnicos sean accesibles para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo visionario de 30 segundos para agencias de marketing y firmas de arquitectura, enfatizando la arquitectura innovadora de un proyecto emblemático diseñado para fomentar un compromiso superior con el cliente. El estilo visual debe ser de alta calidad y cinematográfico, inspirando asombro y confianza. Aprovecha la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una producción eficiente y asegura una presentación óptima en todas las plataformas con el redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Arquitectura Innovadora

Transforma sin esfuerzo tus conceptos arquitectónicos en presentaciones de vídeo atractivas para involucrar a los clientes y mostrar tu visión con IA avanzada.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Concepto Inicial
Comienza escribiendo o pegando el guion de tu proyecto arquitectónico. Nuestra plataforma utiliza IA para entender tu visión y generar los elementos fundamentales para tu vídeo de arquitectura.
2
Step 2
Selecciona Activos Visuales y Elementos de IA
Elige de una rica biblioteca de medios o sube tus propias imágenes arquitectónicas. Integra avatares de IA como presentadores, dando vida a tus recorridos arquitectónicos 3D.
3
Step 3
Aplica Marca y Locuciones
Personaliza tu vídeo con el logotipo, colores y fuentes de tu marca utilizando controles de marca completos. Mejora la claridad añadiendo generación de locuciones profesionales.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo de Alta Calidad
Una vez finalizado, genera instantáneamente tu vídeo de arquitectura innovadora en varios aspectos para diversas plataformas. Comparte tu vídeo profesional y de alta calidad para aumentar el compromiso del cliente y la comprensión del proyecto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Éxitos de Proyectos Arquitectónicos

Presenta proyectos arquitectónicos exitosos y diseños innovadores a través de vídeos de IA atractivos, demostrando capacidades y fomentando la confianza del cliente.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear visualizaciones arquitectónicas atractivas?

HeyGen te permite producir impresionantes "visualizaciones arquitectónicas" y "recorridos arquitectónicos 3D" utilizando "vídeos fotorrealistas". Aprovecha nuestras extensas "Plantillas y escenas" para crear contenido de "vídeo de alta calidad" de manera rápida y eficiente para tus proyectos.

¿Qué hace de HeyGen un "creador de vídeos de arquitectura innovadora"?

HeyGen se destaca como un "creador de vídeos de arquitectura innovadora" al aprovechar la avanzada IA para una "Generación de Vídeo de Extremo a Extremo" eficiente. Puedes transformar "Texto a vídeo desde guion" en presentaciones dinámicas con "avatares de IA" realistas y generación de "locuciones profesionales" sin problemas.

¿Puede HeyGen generar vídeos atractivos para presentaciones inmobiliarias y de clientes?

Absolutamente, HeyGen es perfecto para crear contenido de "vídeo inmobiliario" impactante y mejorar el "compromiso con el cliente". Produce animaciones arquitectónicas cautivadoras y vídeos de "presentación de diseño" pulidos, completos con tus propios "controles de marca" para mantener la consistencia.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido profesional de "vídeo de arquitectura"?

HeyGen simplifica la creación de "vídeo de arquitectura" profesional al ofrecer una plataforma intuitiva, incluyendo un "Generador de Imágenes a Vídeo de IA". Produce fácilmente contenido de "vídeo de alta calidad" con "Subtítulos/captions" automáticos y "redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio" flexibles para diversas plataformas.

