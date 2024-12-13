Potencia tu Estrategia con un Creador de Vídeos para la Alineación de la Innovación

Impulsa la colaboración en equipo y acelera el tiempo de lanzamiento al mercado convirtiendo texto en contenido de vídeo atractivo con Texto-a-vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Impulsa la productividad de tu equipo y optimiza la comunicación con este vídeo explicativo conciso de 30 segundos. Dirigido a equipos de marketing y gerentes de proyectos, destaca a HeyGen como un "creador de vídeos automático" que fomenta la "colaboración en equipo" y optimiza los "flujos de trabajo" con su "interfaz fácil de usar". El estilo visual será enérgico y vibrante, utilizando cortes rápidos y texto en pantalla, acompañado de una pista de fondo animada y una "generación de voz en off" nítida para transmitir los beneficios de usar "plantillas y escenas" pre-diseñadas.
Prompt de Ejemplo 2
Descubre cómo cerrar la brecha desde la "ideación hasta la implementación" y obtener resultados reales. Este vídeo instructivo de 60 segundos está diseñado para departamentos de I+D y desarrolladores de productos, demostrando el poder de HeyGen en la "reutilización de contenido" para crear actualizaciones atractivas y asegurar un "impacto medible". Visualmente, el vídeo adoptará una estética clara y educativa con grabaciones de pantalla y material de apoyo relevante de "biblioteca de medios/soporte de stock", mejorado con "subtítulos" claros para accesibilidad y un narrador calmado e informativo.
Prompt de Ejemplo 3
Aborda tu "problema de alineación" y supera los "desafíos operativos" de frente. Este vídeo orientado a soluciones de 40 segundos está diseñado para organizaciones que buscan tomar "decisiones más rápidas" aprovechando la "inteligencia colectiva". Debe presentar un estilo visual sofisticado, comenzando con una representación de un desafío común y pasando a una resolución clara, utilizando la "redimensión y exportación de proporciones" flexible de HeyGen para distribución multiplataforma. El audio pasará de un tono ligeramente sombrío a una melodía optimista y empoderadora, con un "avatar AI" explicando el camino hacia una mayor sinergia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para la Alineación de la Innovación

Simplifica tus esfuerzos de alineación de la innovación con AI. Crea vídeos profesionales rápidamente para comunicar estrategias y fomentar la colaboración en equipo, asegurando que todos estén en la misma página.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu guion de texto para la alineación de la innovación. Nuestra creación de vídeos impulsada por AI transformará tus palabras en un vídeo dinámico con nuestra capacidad de texto-a-vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu mensaje. Personaliza tu presentador para conectar efectivamente con tu audiencia sobre la alineación de la innovación.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando el logo, colores y fuentes de tu empresa usando nuestras plantillas de marca y controles de branding. Esto refuerza tu mensaje de alineación de la innovación.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas usando la redimensión y exportación de proporciones. Comparte tu creación de vídeo impactante para fomentar la alineación en tus equipos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Actualizaciones Rápidas de Innovación y Compromiso

Crea rápidamente clips de vídeo atractivos para anuncios internos o promoción externa, manteniendo a los equipos y clientes informados sobre nuevos desarrollos y progresos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos impulsada por AI para las empresas?

HeyGen empodera a las empresas con una plataforma de creación de vídeos impulsada por AI, actuando como un creador de vídeos automático que reduce significativamente el tiempo de producción. Esto permite a los equipos lograr un tiempo de lanzamiento al mercado más rápido para su contenido e implementar flujos de trabajo más inteligentes.

¿Puede HeyGen crear avatares AI y generar vídeos a partir de texto?

Sí, HeyGen cuenta con avanzados avatares AI y robustas capacidades de texto-a-vídeo, permitiendo a los usuarios transformar guiones en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo. Combinado con la generación de voz en off, esto asegura la consistencia de la marca en todas las comunicaciones de vídeo.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen a los equipos de marketing para la reutilización de contenido?

HeyGen proporciona a los equipos de marketing herramientas poderosas para la reutilización eficiente de contenido, facilitando la adaptación de materiales existentes para diversas plataformas de redes sociales. Esto ayuda a lograr un impacto medible con menos esfuerzo en la producción de vídeos.

¿Cómo puede HeyGen asegurar la consistencia de la marca en todo mi contenido de vídeo?

HeyGen permite una fuerte consistencia de marca a través de plantillas personalizables de marca y características completas de edición de vídeo. Su interfaz fácil de usar asegura que todos los miembros del equipo puedan crear vídeos profesionales que se alineen con las directrices de la marca.

