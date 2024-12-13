Impulsa las Comunicaciones con un Creador de Vídeos para Organizaciones de Infraestructura

Optimiza la creación de vídeos para comunicaciones internas y formación con Texto a vídeo impulsado por AI.

536/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 90 segundos para empleados corporativos, presentando una nueva iniciativa de transformación digital. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y moderno con música de fondo animada y un avatar AI amigable que explique los cambios. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para establecer una estética de marca coherente y emplea la generación de Voz en off para transmitir el mensaje de manera clara y eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de 2 minutos impulsado por AI dirigido a nuevos empleados y equipos de cumplimiento de seguridad, detallando protocolos esenciales de seguridad empresarial. El estilo visual y de audio debe ser serio y seguro, con imágenes profesionales de centros de datos y medidas de seguridad, acompañado de una voz detallada y autoritaria. Asegura claridad y accesibilidad incorporando Subtítulos generados por HeyGen, complementando la presencia autoritaria de un avatar AI.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 45 segundos para potenciales clientes y equipos de marketing, mostrando la eficiencia de la creación moderna de vídeos para características de productos. El estilo visual debe ser dinámico y nítido, con cortes rápidos y visuales atractivos obtenidos del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, acompañado de música persuasiva. Destaca la flexibilidad de la entrega de contenido demostrando el redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Organizaciones de Infraestructura

Transforma eficientemente información compleja en vídeos atractivos, empoderando a tu organización de infraestructura con comunicación clara y flujos de trabajo optimizados.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu texto preparado en el editor. La función de Texto a vídeo generará instantáneamente escenas visuales para tu contenido de infraestructura.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para narrar tu vídeo. Estos avatares añaden un toque humano profesional y atractivo a tus mensajes.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Integra el logotipo de tu organización y los colores de la marca utilizando los controles de Marca. Esto asegura que tus vídeos se alineen perfectamente con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Utiliza el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para preparar tu vídeo para cualquier plataforma. Publica fácilmente tu vídeo final para alcanzar a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelerar la Creación de Contenido de Comunicación General

.

Produce rápidamente contenido de vídeo atractivo para comunicación externa, actualizaciones de proyectos o anuncios internos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha la avanzada AI como un sofisticado creador de vídeos AI, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos profesionales de manera eficiente. Esto incluye la integración de avatares AI realistas y generación de voz en off de alta calidad, simplificando significativamente todo el proceso de creación de vídeos.

¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona robustos controles técnicos, incluyendo controles de marca integrales para personalizar vídeos con logotipos y colores específicos. También ofrece subtítulos automáticos y redimensionamiento versátil de la relación de aspecto para diversas plataformas y requisitos de exportación.

¿Puedo usar HeyGen para generar diversos avatares AI para mi contenido?

Sí, HeyGen ofrece la capacidad de generar y utilizar diversos avatares AI, mejorando la creación de vídeos con talento personalizado en pantalla. Esta característica permite una representación visual única y un mejor compromiso del espectador.

¿Cómo apoya HeyGen la infraestructura de vídeo de una organización?

HeyGen funciona como un intuitivo creador de vídeos AI, diseñado específicamente para optimizar los procesos de creación de vídeos de una organización. Proporciona una plataforma robusta para producir contenido de vídeo de alta calidad, optimizando los flujos de trabajo y apoyando comunicaciones internas consistentes y alcance externo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo