Impulsa las Comunicaciones con un Creador de Vídeos para Organizaciones de Infraestructura
Optimiza la creación de vídeos para comunicaciones internas y formación con Texto a vídeo impulsado por AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 90 segundos para empleados corporativos, presentando una nueva iniciativa de transformación digital. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y moderno con música de fondo animada y un avatar AI amigable que explique los cambios. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para establecer una estética de marca coherente y emplea la generación de Voz en off para transmitir el mensaje de manera clara y eficiente.
Produce un vídeo de formación de 2 minutos impulsado por AI dirigido a nuevos empleados y equipos de cumplimiento de seguridad, detallando protocolos esenciales de seguridad empresarial. El estilo visual y de audio debe ser serio y seguro, con imágenes profesionales de centros de datos y medidas de seguridad, acompañado de una voz detallada y autoritaria. Asegura claridad y accesibilidad incorporando Subtítulos generados por HeyGen, complementando la presencia autoritaria de un avatar AI.
Diseña un vídeo explicativo de 45 segundos para potenciales clientes y equipos de marketing, mostrando la eficiencia de la creación moderna de vídeos para características de productos. El estilo visual debe ser dinámico y nítido, con cortes rápidos y visuales atractivos obtenidos del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, acompañado de música persuasiva. Destaca la flexibilidad de la entrega de contenido demostrando el redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Ampliar la Capacidad de Formación.
Desarrolla eficientemente más cursos de formación para llegar a una audiencia organizacional más amplia.
Mejorar el Aprendizaje y la Retención.
Mejora la participación de los aprendices y asegura una mejor comprensión de la información crucial.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?
HeyGen aprovecha la avanzada AI como un sofisticado creador de vídeos AI, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos profesionales de manera eficiente. Esto incluye la integración de avatares AI realistas y generación de voz en off de alta calidad, simplificando significativamente todo el proceso de creación de vídeos.
¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?
HeyGen proporciona robustos controles técnicos, incluyendo controles de marca integrales para personalizar vídeos con logotipos y colores específicos. También ofrece subtítulos automáticos y redimensionamiento versátil de la relación de aspecto para diversas plataformas y requisitos de exportación.
¿Puedo usar HeyGen para generar diversos avatares AI para mi contenido?
Sí, HeyGen ofrece la capacidad de generar y utilizar diversos avatares AI, mejorando la creación de vídeos con talento personalizado en pantalla. Esta característica permite una representación visual única y un mejor compromiso del espectador.
¿Cómo apoya HeyGen la infraestructura de vídeo de una organización?
HeyGen funciona como un intuitivo creador de vídeos AI, diseñado específicamente para optimizar los procesos de creación de vídeos de una organización. Proporciona una plataforma robusta para producir contenido de vídeo de alta calidad, optimizando los flujos de trabajo y apoyando comunicaciones internas consistentes y alcance externo.