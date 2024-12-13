Creador de Vídeos Informativos: Aumenta el Compromiso

Crea fácilmente vídeos personalizados de divulgación con creación de vídeo impulsada por IA y generación dinámica de locuciones para captar la atención.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, mostrando la eficiencia de usar una herramienta de vídeo de IA. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con una locución profesional generada directamente a partir de un guion, acompañada de una banda sonora dinámica. Enfatiza cómo la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen agiliza la creación de vídeos explicativos de alta calidad para cualquier campaña.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos para equipos de ventas, destacando el poder de la comunicación personalizada en vídeo. El estilo visual debe ser directo y persuasivo, con un tono cálido y amigable, respaldado por la generación de locuciones de HeyGen para asegurar un mensaje claro e impactante. Este vídeo tiene como objetivo empoderar a los profesionales de ventas para aumentar el compromiso y cerrar acuerdos de manera más efectiva a través de vídeos personalizados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo conciso de 20 segundos para especialistas en marketing digital, ilustrando cómo la integración rápida de vídeos puede transformar los correos electrónicos de ventas y marketing. El estilo visual debe ser rápido y visualmente estimulante, con música de fondo enérgica. Utiliza las plantillas y escenas completas de HeyGen para demostrar lo fácil que es para los especialistas en marketing crear contenido atractivo que impulse el compromiso.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Informativos

Crea fácilmente vídeos informativos profesionales y personalizados utilizando la potente plataforma de vídeo de IA de HeyGen, diseñada para captar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de IA
Comienza transformando tu guion en un vídeo atractivo, aprovechando la creación de vídeo impulsada por IA de HeyGen para dar vida a tu mensaje sin esfuerzo.
2
Step 2
Añade Elementos Personalizados
Haz que tu mensaje resuene incorporando vídeos personalizados con avatares de IA personalizados o tus propias grabaciones de pantalla y webcam.
3
Step 3
Refina Tu Contenido Explicativo
Mejora la claridad y profesionalismo utilizando subtítulos/captions y un editor de arrastrar y soltar para perfeccionar tus vídeos explicativos informativos.
4
Step 4
Mide el Éxito de la Divulgación
Distribuye tu vídeo completado y aprovecha el análisis y seguimiento de compromiso para obtener información sobre el comportamiento de la audiencia y optimizar tus estrategias de generación de leads.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y Educación

Utiliza IA para crear contenido informativo dinámico que aumente el compromiso de los aprendices y mejore la retención de conocimientos para programas de formación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos personalizados para divulgación?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos personalizados para una divulgación efectiva utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion. Este potente creador de vídeos informativos permite a las empresas elaborar contenido impactante para la generación de leads y correos electrónicos de ventas y marketing.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta de vídeo de IA efectiva para las empresas?

HeyGen se destaca como una herramienta de vídeo de IA efectiva al simplificar la producción de vídeo compleja mediante la creación impulsada por IA, ofreciendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y plantillas profesionales. Los usuarios pueden generar contenido de alta calidad rápidamente con avatares de IA realistas y capacidades de generación de locuciones.

¿Puedo crear vídeos explicativos profesionales con HeyGen sin habilidades extensas de edición?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos explicativos profesionales con facilidad, incluso sin habilidades extensas de edición de vídeo. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar, junto con una rica biblioteca de plantillas y funcionalidad de texto a vídeo, agiliza todo el proceso de producción.

¿Cómo optimiza HeyGen el contenido de vídeo para varias plataformas y audiencias globales?

HeyGen optimiza el contenido de vídeo proporcionando opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, asegurando que tus creaciones se adapten perfectamente a diversas plataformas como las redes sociales. Además, sus funciones de generación de locuciones y subtítulos facilitan el soporte multilingüe, ampliando tu alcance a audiencias globales.

