Imagina transformar tu presencia en línea con un vídeo vibrante de 30 segundos, perfectamente diseñado para aspirantes a creadores de contenido, donde un avatar de IA amigable, traído a la vida a través de la capacidad de avatares de IA de HeyGen, actúa como tu portavoz digital, transmitiendo un mensaje enérgico y optimista con visuales brillantes y música, encarnando verdaderamente el potencial de un Influencer de IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Muestra la simplicidad de la creación de contenido en un vídeo informativo de 45 segundos, dirigido a los profesionales del marketing y emprendedores ocupados, demostrando lo fácil que es convertir texto en vídeo con una voz en off calmada, mostrando visualmente un guion convirtiéndose en escenas dinámicas, impulsado por las funciones de Texto a vídeo desde guion y Generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo promocional elegante de 60 segundos para marcas y agencias, destacando el poder de la personalización, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de Biblioteca de medios/stock para crear un estilo visual moderno y profesional con transiciones dinámicas y música de fondo atractiva, asegurando una marca única y consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio rápido de 30 segundos para redes sociales, dirigido a gestores de redes sociales y negocios de comercio electrónico, con una estética moderna y visualmente atractiva con cortes rápidos y llamadas a la acción claras, todo mejorado por Subtítulos/captions automáticos y optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen, mostrando la eficiencia de un generador de vídeos de IA para campañas de redes sociales impactantes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Influencers

Crea vídeos estilo influencer atractivos sin esfuerzo con avatares de IA, guiones personalizados y herramientas de edición profesional, diseñadas para la creación de contenido impactante.

1
Step 1
Elige tu Influencer de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA de HeyGen para representar tu marca o mensaje. Estos intérpretes digitales dan vida a tu guion con expresiones naturales.
2
Step 2
Pega tu Guion
Introduce tu guion de vídeo, y la potente IA de HeyGen convertirá tu texto en un discurso atractivo usando su función de texto a vídeo, listo para tu avatar elegido.
3
Step 3
Personaliza tu Escena
Mejora tu vídeo seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales y añadiendo medios personalizados. Esto te permite personalizar la escena para que coincida perfectamente con la estética de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté perfecto, expórtalo en el formato de aspecto y resolución deseados. Tu vídeo de influencer generado por IA de alta calidad está listo para ser compartido sin problemas en todas las plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Compromiso e Inspiración de la Audiencia

.

Produce contenido de vídeo inspirador y edificante para conectar más profundamente con tu audiencia, fomentando la comunidad y la lealtad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de influencers de IA atractivos para redes sociales?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de influencers de IA cautivadores aprovechando avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo. Puedes personalizar escenas y contenido, lo que lo hace ideal para la creación de contenido dinámico en redes sociales.

¿Qué tipo de opciones de personalización están disponibles al generar vídeos con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos generados por IA, incluyendo controles de marca como logotipos y colores. También puedes utilizar una variedad de plantillas y escenas para adaptar tu contenido con precisión.

¿Puedo convertir fácilmente mis guiones de texto en vídeos profesionales usando el generador de vídeos de IA de HeyGen?

Sí, el potente generador de vídeos de IA de HeyGen permite una conversión fluida de texto a vídeo, completa con generación de voz en off realista. Nuestros avatares de IA transmiten tu mensaje, transformando guiones en contenido visual convincente sin esfuerzo.

¿HeyGen admite subtítulos automáticos y varios formatos de aspecto para la salida de vídeo?

Absolutamente. HeyGen proporciona subtítulos automáticos para accesibilidad y ofrece un redimensionamiento flexible de aspecto para adaptarse a varias plataformas. Esto asegura que tu contenido esté optimizado y listo para diversos canales de distribución.

