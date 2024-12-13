Creador de Vídeos de Patrocinio de Influencers: Éxito de Campaña Impulsado por IA

Accede a un motor creativo de plantillas y escenas para crear rápidamente vídeos de marca atractivos, optimizando tu proceso de generación de vídeos de principio a fin.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vibrante vídeo de 45 segundos para redes sociales que demuestre cómo los creadores de contenido pueden producir rápidamente vídeos de marca atractivos. Dirigido a emprendedores aspirantes y marcas de comercio electrónico, el estilo visual debe ser enérgico y dinámico, con cortes rápidos y música de fondo de moda. El vídeo enfatiza el uso de las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para personalizar los visuales, acelerando el proceso de creación de vídeos desde el concepto hasta la finalización.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un cautivador vídeo de reseña de producto de 60 segundos, apareciendo como contenido generado por el usuario (UGC), donde un influencer de IA revisa un producto de estilo de vida. Diseñado para agencias de marketing y gestores de redes sociales que buscan una representación auténtica de la marca, el vídeo debe tener un estilo visual y de audio informal y conversacional con un diálogo de sonido natural. Muestra cómo la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen puede generar sin esfuerzo una narrativa atractiva, completa con "Subtítulos/captions" automáticos para un mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de creación de anuncios de influencer de 15 segundos para un nuevo curso en línea, dirigido a fundadores de startups y marketers digitales. El estilo visual y de audio necesita ser rápido, impactante e inspirador, transmitiendo un sentido de urgencia y oportunidad. Este prompt se centra en utilizar la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para una rápida integración de activos y "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para adaptar eficientemente el vídeo corto a varias plataformas sociales, convirtiéndolo en un motor creativo efectivo para campañas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Patrocinio de Influencers

Crea sin esfuerzo vídeos de patrocinio de influencers atractivos con nuestra plataforma impulsada por IA. Desde el guion hasta la pantalla, genera contenido de alta calidad en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje de patrocinio. Nuestra plataforma aprovecha la tecnología de texto a vídeo para transformar tus palabras en contenido visual atractivo, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar a tu influencer. Esta función te permite elegir al portavoz perfecto para tu marca, dando vida a tu guion con presencia profesional.
3
Step 3
Personaliza Tus Visuales
Personaliza tu vídeo con elementos de marca y escenas dinámicas. Utiliza nuestras plantillas y escenas para añadir un toque profesional, asegurando que tu contenido de patrocinio se alinee perfectamente con la estética de tu marca.
4
Step 4
Genera y Exporta
Finaliza tu vídeo con un solo clic. Nuestro proceso de generación de vídeos de principio a fin renderiza rápidamente tu contenido personalizado, listo para descargar y compartir sin problemas en todas las plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Historias de Éxito de Productos

.

Desarrolla testimonios auténticos de influencers y reseñas de productos mostrando historias de éxito con vídeos atractivos impulsados por IA, construyendo confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como un motor creativo para vídeos de influencers de IA?

HeyGen actúa como un potente motor creativo, transformando tu texto en vídeos de influencers de IA atractivos a través de tecnología avanzada de texto a vídeo. Aprovecha avatares de IA realistas, simplificando todo el proceso de creación de vídeos para creadores de contenido en redes sociales.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de patrocinio de influencers y anuncios?

Absolutamente, HeyGen es un creador ideal de vídeos de patrocinio de influencers, permitiéndote producir vídeos de marca de alta calidad y anuncios de influencers. Puedes personalizar fácilmente los visuales con una amplia gama de plantillas y escenas, mejorando tu estrategia de contenido en general.

¿Qué capacidades creativas ofrece HeyGen a los creadores de contenido para la producción de vídeos?

HeyGen empodera a los creadores de contenido con un motor creativo intuitivo, ofreciendo herramientas versátiles como avatares de IA, texto a vídeo y extensas plantillas y escenas. Esto permite una fácil personalización de los visuales y la generación eficiente de vídeos cortos al estilo UGC atractivos.

¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen el proceso de generación de vídeos de principio a fin?

Los avatares de IA de HeyGen son centrales en sus capacidades de generación de vídeos de principio a fin, actuando como presentadores virtuales que dan vida a tus guiones. Esto permite un flujo de trabajo de texto a vídeo sin problemas, empoderando a cualquier creador de vídeos para producir vídeos cortos profesionales de manera eficiente.

