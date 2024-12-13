Creador de Vídeos con Guion para Influencers: Crea Vídeos Atractivos con IA

Convierte guiones en vídeos profesionales para redes sociales sin esfuerzo usando tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion.

527/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido que desean mantener una presencia en línea constante sin estar siempre frente a la cámara. El vídeo debe tener una estética visual profesional y limpia, con un avatar de IA seguro y articulado transmitiendo el mensaje con audio nítido. Demuestra cómo los "Avatares de IA" de HeyGen pueden transformar un guion simple en un "vídeo de cabeza parlante" pulido, enfatizando su capacidad para representar una marca de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos para pequeñas empresas y mercadólogos que buscan crear "vídeos cortos virales" para redes sociales. Este vídeo necesita un estilo rápido y visualmente rico con música de tendencia y subtítulos/captions altamente legibles para maximizar el compromiso. Ilustra cómo los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen pueden iniciar ideas creativas y cómo la función de "Subtítulos/captions" asegura accesibilidad e impacto en plataformas donde el sonido a menudo está desactivado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un segmento educativo de 30 segundos para educadores y presentadores que necesitan transmitir información compleja de manera clara y atractiva. El estilo visual y de audio debe ser informativo y calmado, con una "generación de voz en off" bien ritmada explicando conceptos mientras imágenes y metraje de "Biblioteca de medios/soporte de stock" relevante proporcionan contexto. Muestra cómo HeyGen permite la creación de vídeos explicativos de alta calidad sin necesidad de actores de voz profesionales o extensas grabaciones de B-roll.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos con Guion para Influencers

Crea vídeos atractivos y profesionales para influencers rápidamente transformando tu guion en contenido dinámico impulsado por IA para plataformas de redes sociales.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de influencer en la plataforma. Nuestra IA convierte automáticamente tu texto en un vídeo, listo para más personalización.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA o usa un avatar de IA personalizado para representar tu marca. Estas cabezas parlantes dan vida a tu guion con expresiones realistas.
3
Step 3
Añade Visuales y Voces en Off
Mejora tu vídeo con metraje de B-roll de nuestra biblioteca de medios y genera voces en off de sonido natural. Aplica ediciones personalizables y plantillas de vídeo para alinearte con el estilo de tu marca.
4
Step 4
Exporta para Redes Sociales
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de aspecto optimizados para diferentes plataformas de redes sociales. ¡Tu contenido de alta calidad está ahora listo para ser compartido!

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes Inspiradores en Vídeo

.

Crea fácilmente vídeos de cabeza parlante atractivos a partir de guiones para inspirar y educar a tus seguidores con narrativas poderosas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para influencers a partir de un guion?

HeyGen empodera a creadores de contenido e influencers para transformar guiones en vídeos cortos atractivos usando tecnología avanzada de generador de vídeos con IA. Crea fácilmente vídeos de cabeza parlante con Avatares de IA, añade B-roll y genera voces en off profesionales para plataformas de redes sociales.

¿Puedo personalizar los Avatares de IA en HeyGen para mis proyectos creativos?

Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para los Avatares de IA, permitiéndote adaptar apariencias y expresiones para que coincidan con tu marca o visión creativa. Esto facilita la producción de vídeos de cabeza parlante y vídeos explicativos únicos que realmente resuenan con tu audiencia.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para una producción rápida de vídeos?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo y herramientas de edición de vídeo impulsadas por IA para agilizar tu proceso creativo. Puedes generar vídeos profesionales, incluidos vídeos explicativos y contenido para redes sociales, rápidamente a partir de un guion, completos con voces en off y subtítulos.

¿Cómo mejora la creación de contenido de vídeo la IA generativa de HeyGen?

HeyGen aprovecha la IA generativa para mejorar cada aspecto de la creación de vídeos, desde convertir guiones en vídeos hasta generar automáticamente metraje de B-roll. Esta tecnología innovadora ayuda a los creadores de contenido a producir vídeos dinámicos y de alta calidad de manera eficiente, haciendo que tu contenido destaque.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo